Esta es la ciudad de España con una menor esperanza de vida

España ocupa el quinto puesto en el ranking de esperanza de vida de países europeos, con una media de 83,5 años, según la OMS. Sin embargo, no todas las ciudades españolas alcanzan esta cifra de media. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) son 126 las ciudades que tienen una esperanza de vida inferior a los 80 años.

Ceuta, en desventaja económica y educativa

Sus ciudadanos viven de media 79,2 años. Cuatro puntos menos que la media nacional. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué?.

Un dato que podría explicar esta baja esperanza de vida en la ciudad ceutí, además de la capacidad económica de sus habitantes, es su nivel educativo: según La Encuesta de Población Activa de 2021, solamente un 66% de la población de entre 20 y 29 años ha completado la segunda etapa de Secundaria, en contraste a la media nacional, que está en el 78%.

Ceuta Wikimedia Commons

A Ceuta le siguen La Línea de la Concepción, en Cádiz, que con 79,3 años de media ocupa la segunda posición de la tabla, y Melilla, que ocupa el tercer puesto con una media de esperanza de vida de 79,9 años.

El cuarto y quinto puesto lo ocupan Algeciras y Linares. En el caso del municipio gaditano, la edad media de decesos es de 80,2 años, mientras que si hablamos del Linares, la edad media de fallecimientos asciende a los 80,9 años.

Madrid y País Vasco a la cabeza



Según datos del INE, Majadahonda (85,4 años), Las Rozas (85,3), Pozuelo de Alarcón (85,3) y Rivas-Vaciamadrid (85) son los tres municipios madrileños que superan con creces la media española de esperanza de vida.

De hecho, no sorprende que estas ciudades se encuentren también entre las de mayor renta anual por habitante al año. Siendo Pozuelo de Alarcón, con 26.009 euros, la primera del ranking nacional. No obstante, Majadahonda (20.672 euros), y Las Rozas (20.605) no se quedan atrás y ocupan el puesto 5 y 6, según datos del Instituto Nacional de Estadística y su Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (ADRH) de 2020.

Y sí, los madrileños viven muchos años, pero los vascos no se quedan atrás. Según el ranking del INE, Getxo (con 84,7 años de media) ocupa la quinta posición, después de Rivas-Vaciamadrid, y Victoria-Gasteiz (84,2) la octava.

Ávila y Ponferrada, que ocupan los puestos nueve y diez de la lista con 84 años de media de esperanza de vida.