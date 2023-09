La sexta extinción masiva de La Tierra podría estar al llegar: así fueron las cinco anteriores

Un, dos, tres, hasta seis. Esas son las extinciones que ha vivido el planeta Tierra en sus 4500 millones de años. ¿Podríamos desaparecer de un plumazo de nuevo? Podríamos, y de hecho, según un estudio publicado en la revista Nature, la sexta extinción masiva ya está sucediendo, y esta vez los culpables no son los volcanes o los meteoritos extraterrestres, somos nosotros mismos.

¿Qué es una extinción masiva?

Según la paleontología, las extinciones masivas son momentos en que la Tierra pierde más de las tres cuartas partes de sus especies en un intervalo geológicamente corto, por eso los biólogos sugieren ahora que podría estar en marcha una sexta extinción masiva, dadas las pérdidas de especies conocidas en los últimos siglos y milenios.

La primera extinción: Ordovícico-Silúrico, adiós a toda la vida marina



En el Paleozoico la mayoría de seres vivos se encontraban en el océano. De hecho, en esta era, que dura 290 millones de años, proliferan los animales con concha y exoesqueleto y más tarde, el mundo pasa a ser dominado por grandes reptiles y anfibios. Hasta la extinción, claro.

A esta primera se la conoce como la extinción de Ordovícico-Silúrico, y duró entre 500.000 y 1 millón de años, provocando la desaparición del 86% de las especies. ¿La causa? Una glaciación masiva que bloqueó cantidades enormes de agua en una capa de hielo que cubría partes de una gran masa continental polar en el sur y que produjo cambios a nivel del mar haciendo que se desplomaran decenas de metros.

La segunda extinción: Devónico-Carbonífero, la era de los peces arrasada por el vulcanismo

El Devónico comenzó hace 419 millones de años. Se la conoce como la 'era de los peces', y durante la extinción desapareció el 82% de las especies. Entre las causas se contempla una bajada precipitada de los niveles del oxígeno marino.

Se han reconocido al menos dos eventos de extinción: el evento Kellwasser en el límite Frasniense-Fameniense y el evento Hangenberg entre el Fameniense y el Misisipiense, ambos con efectos mucho mayores en los mares que en los continentes.

Se cree que el vulcanismo pudo haber sido un desencadenante de la extinción: dos millones de años después del evento Kellwasser, se explusaron casi 960 000 kilómetros cúbicos de lava en la actual Siberia. La erupción habría expulsado gases de efecto invernadero y dióxido de azufre, que pueden provocar lluvia ácida. Los asteroides también podrían haber contribuido.

La tercera extinción: Pérmico-Triásico, la 'Gran Mortandad'



Fue la más grave de todas, y la que acabó con mayor cantidad de especies de insectos y ecosistemas marinos, que tardaron hasta 10 millones de años en recuperarse. Desaparecieron el 96% de las especies a lo largo de 60.000 años, también a consecuencia de los 'traps' siberianos, un complejo volcánico inmenso que entró en erupción y expulsó tres millones de kilómetros cúbicos de lava sobre la actual Siberia.

La cuarta extinción: Del Triásico-Jurásico al calentamiento terrestre

La vida tardó mucho tiempo en recuperarse de la Gran Mortandad, pero la recuperación fue asombrosa. La vegetación cubrió la tierra, y surgieron los arcosauros, un grupo de reptiles precursores de las aves, los cocodrilos y los dinosaurios no aviares. Cuando la vida en la Tierra parecía brillar, otro golpe la asoló, provocando la pérdida repentina de hasta el 80% de todas las especies terrestres y marinas. Sucedió hace 201 millones de años, cuando el planeta se calentó una media de entre 2,7 y 6 grados Celsius debido a la cuadruplicación de los niveles atmosféricos de CO2.

La ¿última? extinción, en el Cretácico-Paleógeno que acabó con los dinosaurios

Esta la conocemos. Es la extinción en masa más reciente y la única vinculada de forma definitiva al impacto de un gran asteroide. Aunque aún no se conoce la duración exacta, sí que se sabe que se extinguió casi el 76 % de las especies del planeta, entre ellas los dinosaurios no aviares.

En esta época, el planeta se dividía en dos reinos; el de los ammonites, en el océano, y el de los dinosaurios, en la tierra. Tras el asteroide, no quedó prácticamente nada de ninguno de ellos.

¿Estamos en la sexta extinción?

Como hemos visto, las extinciones masivas a lo largo de la historia de La Tierra han tenido lugar a lo largo de millones de años. Son muchos los científicos que afirman que podríamos estar en mitad de una de ellas. Así lo aseguraban en 2017 los autores de un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', que fechaban la extinción para el año 2100: "desde un punto de vista cuantitativo, es más severa de lo que se percibe cuando se mira exclusivamente a extinciones de especies", aseguran los expertos.