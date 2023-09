Tenían entre 19 y 22 años, iban al Duro Festival y cruzaron un tramo "no autorizado": todo sobre el accidente mortal de Montmeló

Barcelona despedía el domingo con una noticia asoladora. Cuatro jóvenes fallecieron tras ser arrollados por un tren de Cercanías al cruzar por un paso no autorizado en la estación de Montmeló y tres salieron ilesos. Un día después, nuevo detalles salen a la luz.

El accidente tuvo lugar sobre a las 20:00h en el tramo ferroviario de Parets-Granollers-Canovelles y fue un convoy de la línea 3 de Cercanías (R3) el que atropelló a los jóvenes. Tras el impacto, uno de los tres amigos que salieron ilesos, dieron el aviso a Emergencias y, más tarde, el 112 recibió un total de diez llamadas por el incidente.

Minutos después, se trasladaron a la zona siete dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó cuatro unidades terrestres, un helicóptero y un equipo de psicólogos, además de efectivos policiales y de Protección Civil.

Las víctimas

Las víctimas mortales son dos mujeres de 22 años, una tercera de 19, y un hombre de 21, integrantes de un grupo de amigos procedentes de Madrid y Barcelona que se dirigían al certamen de música Duro Festival, que se celebraba en las inmediaciones del Circuito de Catalunya. Dos de los fallecidos residían en la Comunidad de Madrid.

Los tres supervivientes fueron atendidos por el SEM con motivo de crisis de ansiedad y más tarde se les trasladó al hospital de Mollet de Vallès.

El tramo que atravesaron, de difícil visibilidad

El tramo que trataron de cruzar, según Renfe, se encontraba "en un punto no autorizado, en curva y de difícil visibilidad". El grupo, presuntamente, se habría apeado del tren en la estación de Cercanías y se dirigían al Circuito de Catalunya por un camino de tierra, de no más de medio metro de ancho.

El director de los Mossos, Pere Ferrer, y el alcalde de la localidad, Pere Rodríguez, que anoche visitaron la zona del accidente, han informado de que, presumiblemente, "los jóvenes no sabían dónde estaban" y tomaron lo que creían que era un atajo que les llevó "con mala suerte" a cruzar la zona de vías en un punto sin iluminación.

Rodríguez ha añadido que el tramo que cruzaron "no era natural ni imaginable" como acceso al recinto donde se celebraba el festival y que si los jóvenes no hubiesen accedido a la zona de vías por donde lo hicieron habrían llegado a un puente ubicado a cien metros que les habría permitido sortear los trenes. Además, ha informado de que el conductor, que no pudo evitar el impacto, dio negativo en alcoholemia.

Asimismo, el alcalde ha lamentado que el punto de los hechos se encontraba "a sólo 100 metros" de un puente que permitía cruzar la vía.

Nuevas medidas

Tras el accidente, el tren quedó detenido a la espera de la llegada y asistencia de las autoridades policiales y sanitarias, mientras se gestionaba un servicio alternativo por carretera para los 170 viajeros del tren afectado, que no resultaron heridos.

Fuentes de Renfe han señalado que los trenes de la R3 circulan con normalidad este lunes y que "Renfe está manteniendo contactos desde la noche de ayer con las autoridades locales y de la Generalitat para ponerse a su disposición para lo que puedan precisar". La compañía pública se pone también "a disposición de lo que puedan precisar familiares y allegados de las víctimas de este lamentable hecho".

El primer edil ha dicho también que el proyecto de las obras en curso en la línea R3 de Cercanías prevé poner pantallas de vallado en el tramo en el que se ha registrado el accidente. La investigación de este caso queda a cargo de la Unidad de Investigación de Mollet bajo la dirección del juzgado de guardia de esta localidad vallesana.

Mensajes en apoyo a las familias

En un mensaje lanzado en las redes sociales, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha expresado su "consternación por este terrible accidente" y ha trasladado su pésame a familiares y amigos de las víctimas.

Consternados por el terrible accidente de esta tarde en la línea R3, en Montmeló.



— Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) September 10, 2023

Sin embargo, tras el minuto de silencio en memoria de los cuatro fallecidos, ha declarado que "se podía haber evitado", a pesar de mantenerse a la espera del informe de la investigación.

En declaraciones a los medios, también ha señalado que "lo importante es estar al lado de las familias y amigos por esta tragedia, y también al lado del maquinista que está viviendo un momento muy complicado".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, han trasladado también su pésame por este accidente tras la tradicional ofrenda floral ante el monumento a Rafael de Casanovas con motivo de la celebración de la Diada de Cataluña.