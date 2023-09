La negociación por la investidura marca una manifestación unitaria de la Diada a la que vuelve el presidente Aragonès

Este año, la Diada de Catalunya vuelve a su carácter unitario, sobre todo con la presencia de nuevo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hace una semana ya confirmó su asistencia a la manifestación convocada por la Asamblea Nacional de Catalunya, ANC. El año pasado, tanto el presidente de la Generalitat como su partido, Esquerra Republicana, decidieron no acudir a la cita anual con la calle por el ambiente crítico que había contra su estrategia negociadora con el Gobierno y, en general, contra los partidos políticos.

Tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos la oportunidad de avanzar en el conjunto del independentismo". Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya.

Sin embargo, Pere Aragonès aseguró que este año "el escenario es diferente. Este año la presión se dirige hacia el gobierno español por la investidura". Además, Aragonès también quiso volver a tender la mano a los otros sectores del independentismo incidiendo en que "tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos la oportunidad de avanzar en el conjunto del independentismo".

A pesar de todos estos intentos de buena voluntad, las diferencias estratégicas de cada uno de los actores del independentismo siguen aflorando. Precisamente, las negociaciones de los socialistas con las fuerzas independentistas del Parlamento, son un punto de fricción.

Mientras desde Esquerra Republicana se muestra una clara voluntad de llegar a un acuerdo que favorezca la reedición de un gobierno de Sánchez, el mensaje elegido por la ANC para animar a la participación ciudadana es todo un desafío a esa estrategia de ERC y un aviso para Junts Per Catalunya que también tiene que tomar una decisión: "Pactar con quien nos reprime y espía no es el camino".

Manifestación de la Diada del año pasado en el Paseo de Colón LORENA SOPENA / EP

En un comunicado adjunto a la presentación de un vídeo promocional de la manifestación, la ANC fue aún más explícita y expone que "tras años donde la represión, los pactos con el PSOE y la mesa de negociación ha fracasado y ha blanqueado el Estado, el movimiento independentista ha de volver a desbordar las calles de Barcelona para volver a poner la independencia en el centro del debate". No obstante, la presidenta de la ANC se mostró de acuerdo este viernes con la participación de Pere Aragonès en la Diada porque "el presidente podrá así escuchar en la manifestación el clamor en favor de la independencia".

Con toda esta presión sobre los partidos independentistas implicados en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, este pasado jueves ERC mostró su satisfacción por el hecho de que Junts quiera negociar con el PSOE. Su portavoz parlamentaria, Marta Vilalta, explicitó que los republicanos están "absolutamente satisfechos" de la nueva posición de Junts. Incluso fue más allá y destacó el protagonismo de estas dos formaciones en el futuro proceso que se abre aseverando que "los que somos determinantes debemos poder coordinarnos".

"El presidente podrá escuchar en la manifestación el clamor en favor de la independencia". Dolors Feliu, presidenta de la Asamblea Nacional de Catalunya, ANC.

Desde Junts Per Catalunya, la discreción este año está siendo la norma. Su posición ha quedado muy marcada por la conferencia del expresidente Carles Puigdemont el pasado martes en Bruselas abriéndose a pactar una amnistía y dejando para momentos posteriores la cuestión de la autodeterminación y a la celebración de un referéndum.

Lógicamente, la ANC también va mucho más allá en este punto y así lo demostrará en la manifestación ante los dirigentes de la formación de Laura Borràs y Jordi Turull. Este viernes, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, sacó a pasear la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, que se aprobó tras el referéndum del 1 de octubre para asegurar que su suspensión tiene que ser levantada porque "la amnistía no es un indulto, va ligada a un cambio de ordenamiento jurídico y, si no es así, la amnistía no sirve".