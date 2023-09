Estos son todos los concursantes de Masterchef Celebrity 8

La octava temporada de MasterChef Celebrity ya está aquí, y sus nuevos concursantes están impacientes por comenzar. La cita en los fogones será a las 22.35 en La 1. ¡Te contamos quién son todos ellos!

1. Jesulín de Ubrique



Jesulín de Ubrique RTVE

Jesús Janeiro Bazán es uno de los personajes más mediáticos del panorama español. ¿Tendrá el torero la misma valentía en la cocina que en el ruedo?

2. Eduardo Casanova



Eduardo Casanova RTVE

Para un hombre de artes como Eduardo Casanovas, que además de actor y guionista, es también uno de los directores más controvertidos de nuestro país, la cocina no tiene secretos. Así lo demostró ya en el programa de 'Cena con mamá'. Ahora, tras decir adiós al Grand Prix, en el que ha participado como padrino, se une a los fogones de MasterChef. ¿Será tan intrépido en la cocina como en sus obras?

3. Tania Llasera



Tania Llasera RTVE

Tania no requiere presentación: es una de las comunicadoras más famosas de nuestro país. Comenzó en 'No dispares al pianista' y desde entonces no ha dejado de alzar la voz, también en sus redes sociales, como activista del movimiento body positive. ¡Además, tiene un libro de recetas!

4. Palito Dominguín

Palito Dominguín, nueva concursante RTVE

Su verdadero nombre es Lucía Tristancho Dominguín, aunque la llaman Palito desde niña. Lo del arte lo lleva en la sangre, y a sus veinticinco años ya ha tocado muchas ramas: la música, el modelaje, la pintura... y la televisión. Ahora, inicia su nueva aventura en MasterChef Cerebrity, ¿será la cocina su próximo gran talento?

5. Blanca Romero



Blanca Romero RTVE

Esta asturiana tiene una gran carrera como actriz y modelo, tanto que en 2010 estuvo nominada al goya por su papel en After. ¡Si se le da la mitad de bien las cocina que las cámaras, su paso por el concurso será todo un éxito!

6. Sandra Gago



Sandra Gago, nueva concursante de MasterChef Celebrity RTVE

Sandra Gago ha vivido entre focos y atuendos desde los 15, cuando comenzó a trabajar como modelo, aunque, paradógicamente, siempre ha mantenido su vida en el ámbito privado, al menos, hasta que se casó con el tenista Feliciano López en 2020. Ahora se prepara para asumir su próximo reto.

7. Daniel Illescas

Daniel Illescas | MasterChef Celebritys RTVE

Veinticuatro horas en una cueva en el Amazonas, recorrer Islandia a caballo al más puro estilo vikingo, subir hasta el Kilimanjaro o dormir colgado de la ladera de una montaña, son solo algunas de las aventuras más apasionantes de Daniel Illescas... en comparación con eso, concursar en las cocinas de MasterChef no parece muy arriesgado... o sí.

8. Álvaro Escassi



Álvaro Escassi RTVE

Este jinete se declara fan de la cocina, y, tal y como aseguran en RTVE, "su fama de mujeriego le precede, no lo puede evitar, le gusta gustar y tontear" ¿Será capaz de centrarse en los fuegos sin distraerse?

9. Genoveva Casanova



Genoveva Casanova RTVE

Antes de empezar a salir con Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva Casanova ya era una escritora y fotógrafa mexicana conocida. A sus 46 años estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia que le causó un posterior infarto pulmonar y un derrame.

10. Jorge Cadaval



Jorge Cadaval RTVE

No sé si alguien podría poner la mano en el fuego por sus habilidades en la cocina, pero lo que está claro es que la mitad de Los Morancos va a dar muchas risas en esta nueva edición de MasterChef Celebrity.

11. César Cadaval



César Cadaval RTVE

Como no podía ser de otra manera, César Cadaval, la otra pata de Los Morancos, también estará en el programa. Pero lo hará compitiendo con su hermano. ¿Cómo llevarán la competencia en la familia?

12. Toñi Moreno



Toñi Moreno RTVE

Toñi Moreno, presentadora de programas como Entre todos o Plan de tarde, estará esta vez al otro lado de la dinámica televisiva. ¿Conquistará igual de bien a las audiencias que en sus anteriores programas?

13. Miguel Diosdado



miguel diosado RTVE

"Miguel Diosdado es un actor sevillano al que has podido ver en muchas de tus series favoritas, como Las chicas del cable o Amar en tiempos revueltos, donde daba vida al personaje de Sancho", así de clara es la pista de RTVE sobre este concursante.

14. Jorge Sanz



Jorge Sanz RTVE

Belle Époque o Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo son algunas de las películas más famosas de Jorge Sanz. El actor ha tenido que arreglárselas para compaginar el rodaje de la serie con su participación en MasterChef.

15. Laura Londoño



Laura Londoño RTVE

Su fama mundial se dio tras protagonizar junto a William Levy la telenovela Café con aroma de mujer. Ahora, Laura Londoño, recién llegada de Colombia, aterriza en las cocinas de MasterChef.