Jesulín de Ubrique, sobre 'MasterChef': "Con el toro te juegas la vida, pero el jurado te puede dar un platazo en la cabeza"

La octava edición de MasterChef Celebrity llega a La 1 el próximo jueves 7 y lo hace con un amplio plantel de famosos que se enfrentan a las duras pruebas del concurso de cocina, como Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguí.

Entre ellos, quizá uno de los que menos se dejan ver en televisión y en un formato como este, está el torero Jesulín de Ubrique, que atendió a la prensa durante la presentación del concurso en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

¿Cómo llegó a Masterchef?Ni se me pasaba por la cabeza ir. Me llamaron varias veces en otros años, pero no era una cosa que me llamase la atención y tampoco sabía cocinar. Hice el casting, preparando un arroz con carabineros, y me dijeron: 'Ya te puedes ir a tu casa'. Me llamaron al mes y pico y me dijeron que estaba en Masterchef. A partir de ahí me preparé trabajando un mes y medio en un restaurante como ayudante de cocina. Hacía lo que me mandaban, fregando, ayudando, cocinando…

Trabajando... ¿con nómina y todo?Sí, sí. La tenía de verdad, no era mucho, pero algo es algo (risas).

¿Se ha abierto en lo personal?Estás en un sitio que no es tu hábitat normal. Yo soy una persona muy competitiva y quiero dar lo mejor de mí y he sido guerrillero. Me he mostrado como soy. Cuando quiero decir una cosa, la digo. Y cuando me la tengo que tragar, me la trago. Me he metido en el barro hasta el final. Todos queremos hacer las cosas bien, pero lo importante es que la disputa o la discusión, siempre se quedaba ahí. El programa terminaba y nos íbamos a cenar juntos.

¿Da más miedo salir a la plaza y encontrarse un toro o salir con tu plato y encontrar a los jueces?Hay que diferenciar... Con el toro te juegas la vida y con ellos... pues te pueden dar un platazo en la cabeza. Miedo miedo, lo paso con el toro. Cuando he querido hacer un plato bien, he ido convencido de que aquello estaba bien, lo probaba y pensaba que estaba bueno, pero yo no sé el paladar de los jueces cómo es. Yo a veces iba con la escopeta cargada. Y cuando te dicen que sí, es la hostia. A veces crees que has hecho un plato tremendo y te dicen que no… hay que aprender a asumirlo.

¿Ha sido duro compaginar la vida personal con MasterChef?Echaba de menos a mi familia, a mi pequeñín, que cumplía un año estando yo en el programa, pero merecía la pena. Cuando te embarcas en esto sabes cuando entras, pero no hasta donde vas a llegar, sabes el límite de tiempo y lo tienes que afrontar.

¿Qué era lo más duro?Lo peor era cocinar con tiempo, porque si ya no sabes cocinar muy bien pero encima tienes el tiempo en contra tuya… pero siempre he procurado presentar el plato.

Su mujer, María José Campanario, dice que sigues sin cocinar...Es que estoy saturado (risas). Ya empezaré. Una vez no toreé en La Mestranza porque no llegué a un acuerdo y me dijeron: 'Tú tranquilo, que La Maestranza' va a estar ahí siempre'. Pues con la cocina pasa igual. Ya entraré.

¿A María José le gustaría probar en el concurso?Tiene una mano muy buena en la cocina, pero Masterchef no solo es cocina. Psicológicamente tienes que estar preparado porque hay cambios brutales. Una cosa que nunca me había pasado es que salía de la grabación, llegaba al hotel y me tenía que meter en agua fría porque tenía los tobillos hinchados, de las horas de pie, de la presión, de la tensión…

¿Por qué cada vez está haciendo más programas de televisión?He hecho realities como El Desafío y este y ahora mismo no tengo en mente hacer nada más. Ahora cumplo 50 años y 35 como matador y quiero dedicar el próximo año a prepararme para celebrarlo y hacer algunas corridas. Pero siempre y cuando haya un reality que me guste, que me encaja, que no molesto, que me lo paso bien, lo haré encantado. Y hay programas y realities donde directamente no me veo.