Quién es Palito Dominguín, la nueva concursante de MasterChef Celebrity

Su verdadero nombre es Lucía Tristancho Dominguín, aunque la llaman Palito desde niña. Lo del arte lo lleva en la sangre, y a sus veinticinco años ya ha tocado muchas ramas: la música, el modelaje, la pintura... y la televisión. Ahora, inicia su nueva aventura en MasterChef Cerebrity, ¿será la cocina su próximo gran talento?

Una artista del Clan Bosé

La infancia de Lucía no fue como la de cualquier niño de su tiempo, “Viví en el campo, en Extremadura, y hasta los seis años no fui al colegio. A mi hermana Jara y a mí nos enseñaron a leer y matemáticas en casa. Mis amigos eran las vacas, los cerdos...”, contaba en una entrevista con Vanity Fair.

La de Lucía es una familia de artistas: Lucía Bosé, su abuela, fue la musa del neorrealismo italiano, su tío, Miguel Bosé, un conocido cantante español, su madre y su padre, Lucía Dominguín y Carlos Trintacho, actores... Quizás por eso, y porque desde pequeña acostumbró a compartir con ellos ratos a la música clásica, la escritura y las manualidades, escribir, aprendió a dar cancha libre a su imaginación, que es lo que la ha llevado tan lejos.

Hoy, tras estudiar Música, Fotografía y Arte en el instituto, y hacer la carrera de Bellas Artes en Bournemouth (Reino Unido), es una artista multidisciplinar, “Lo primero que hago es meditar y luego construyo objetos de arcilla, pinto, diseño arte digital... Es mi trabajo y lo adoro. Mis padres me enseñaron a hacer todo con pasión y a no dudar de lo que quiero hacer. Es lo que intento cumplir cada día”.

Además, también ha trabajado como modelo en alguna ocasión para firmas como Montesinos, Schlesser, Agatha Ruiz de la Prada o Cortes, “Siempre iba a ver a mi hermana (Bimba Bosé, fallecida en 2017) en las pasarelas y alucinaba. Por eso entré a trabajar de modelo, pero me di cuenta de que lo que realmente me gustaba no era desfilar sino la producción del show. Pero lo disfruté, y siempre la recordaba, era como una conexión que tenía con ella cada vez que me subía a la pasarela” contaba en Vanity Fair.

De su abuela, Lucía Bosé, heredo el nombre, y la pasión por el arte. Ellas tenían una de esas relaciones de amor y admiración, y según cuenta la joven, juntas pasaban ratos creando "ella se ponía a hacer cuadros con perlitas; yo, a dibujar; mi madre, a pintar".

'Supervivientes', su salto a televisión

En 2021, siguiendo el recorrido de muchos miembros de su familia -su propia madre, Lucía, y su primo Nicolás Coronado en MasterChef Celebrity, su hermano por parte de madre, Olfo en 'Ven a cenar conmigo' y 'Supervivientes', Bimba Bosé en 'All Stars', Paola Dominguín en 'Sábado Noche' y 'Channel Nº 4')- Lucía se convirtió en concursante de Supervivientes, dando su salto a la televisión por primera vez.