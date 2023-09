Las declaraciones más sorprendentes de los concursantes de 'MasterChef Celebrity': "Tenemos una cláusula con muchos ceros"

Quince nuevos famosos se enfrentan a la octava edición de MasterChef Celebrity, que se estrena en La 1 el jueves 7 de septiembre. El concurso, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, se ha presentado este miércoles en el marco del FesTVal, donde los participantes y los miembros del jurado han mantenido un encuentro con la prensa.

En un ambiente distendido, unos y otros han valorado su paso por el duro concurso, conviviendo horas y horas con sus compañeros y a la vez contendientes. Todos han destacado que esta edición se ha caracterizado por el buen rollo, el humor y las risas.

Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín han concursado en esta nueva edición. Hacemos una selección de las mejores frases y declaraciones de la mayoría de ellos.

Miembros del jurado

Muy bromistas, los miembros del jurado no dudaron en hacer ver cuán peligroso puede ser su trabajo, como expresó Samantha Vallejo-Nájera: "Llevamos once años probando cada cosa... Y en el plató todavía sabemos de dónde han venido las cosas, que se han lavado las manos… pero en los castings en la calle, que la gente trae las cosas de su casa… ahí sí que te la juegas", decía. "Lo difícil en MasterChef es probar un plato bueno", apostillaba con humor Pepe Rodríguez.

Jordi Cruz hacía ver que es injusto que una polémica sobre el programa eclipse todo lo bueno de una temporada. "Se puede jugar un gran mundial y que se acabe hablando de una estupidez. Creo que este año no será así, ha habido gente noble con ganas de disfrutar de la experiencia", ejemplificaba, por casos de desplantes como el de María del Monte o Patricia Conde.

​Tania Llasera

"Creía que partía con ventaja, porque había hecho cosas de cocina, pero no necesariamente es algo bueno. Me han manteado por tener un libro de cocina", hacía ver.

"Llevaba años intentando entrar, desde que estaba en La Voz y pensaba 'qué pena trabajar en otra cadena y no poder ir'".

Preguntada por los pormenores del reality, o por quién había ganado, dejaba claro que no se irá de la lengua: "Tenemos una cláusula de confidencialidad con muchos ceros…", revelaba.

"Son tantas horas que es imposible hacer ningún tipo de papel, te sacan en crudo. Es muy duro, mental y psicológicamente cuesta muchísimo", hacía ver, a la par que se mostraba contenta de haber participado.

Miguel Diosdado

"Cuando oía a la gente decir que es MasterChef lo más duro que habían hecho pensaba que en qué habrían trabajado, pero una vez que estás dentro te das cuenta de que es más divertido verlo que hacerlo", decía el actor, que ha vivido la dureza del concurso.

"Desde los 19 años vivo solo y alimentarme sé, pero a este nivel no, me busqué a una amiga chef que me enseñara y me preparé un poco", revelaba.

Más que cocinar lo más difícil ha sido ser yo mismo ante las cámaras, porque soy actor y me he visto rodeado de gente que es estupenda en eso", exponía.

Daniel Illescas

"Al entrar tenía nivel de cocina cero, porque vivo con mi abuela y cuando vives con tu abuela es 'no entres en la cocina' así que he tenido que sobrevivir en el concurso", reconocía el joven modelo e influencer.

"Entré con miedo porque no había hecho tele y he entrado con gente que veía desde pequeño, como Los Morancos, y desde el primer momento me he sentido arropado", reconocía.

Blanca Romero

"Yo soy muy estresada de por sí, así que creo que nos dieron poca caña, son unos flojos los demás", bromeaba la actriz, que hacía ver que "el de MasterChef debe ser el mismo estrés que sufre cualquiera que sirva una boda para 200 comensales".

"Me habían llamado en ediciones anteriores y esta vez tenía que venir por cojones. Si me hubiera tocado la lotería un mes antes no habría ido a exponerme, pero una vez que fui, aunque me hubiera tocado la lotería, iría", confesaba Romero, que finalmente disfrutó de la experiencia.

"Yo me fui tres meses antes a Casa Marcial, que los amo, les debo un piso. Estaba de ocho de la mañana a tres de la tarde viéndoles y aprendiendo sus recetas. Aprendí a cocinar y ahora lo hago", decía sobre cómo se preparó.

"Al principio me desubiqué, pero después lo llevé a la comedia y lo pasé pipa. Contaba con que sería un programa blanco en el que había que cocinar bien y no, estaba despistada, no me exponía… yo normalmente voy con mi guion y listo y me di cuenta de que me estaba abriendo… y al me abrí del todo", contaba sobre su experiencia: "No me lo he pasado mejor trabajando en la vida".

Álvaro Muñoz Escassi

"Para mí es una sorpresa el cariño con el que nos han tratado, aunque nos hayan dado caña", decía el jinete sobre los miembros del jurado.

"Las entrevistas que nunca he hecho me las han hecho allí, he contado toda mi vida", decía sobre los segmentos de programa en los que los concursantes hablan a cámara y cuentan su experiencia.

"A mí no me llamaron, llamé yo. Tres años llamando", reconocía sobre sus ganas de ir al concurso.

Sandra Gago

"Más no me pude preparar. Dos meses y medio antes estuve dando clases de cocina en el Cordon Bleu y vino un profesor particular a casa y estuve con Mario Sandoval para aprender repostería... mañana y tarde dando clases. Me gustó y lo disfruté", decía la modelo sobre cómo se preparó antes del concurso.

"Se te queda la ilusión para cocinar para los demás. A lo mejor yo sola no, pero si viene gente sí que te hace ilusión y que digan 'qué rico está'", revelaba.

Toñi Moreno

"Me habían llamado varios años, pero estaba en Telecinco y era incompatible. Este año se podía y yo soy fan del formato y lo veo todos los años. No pregunté ni quién iba", decía la presentadora sobre cómo llegó a MasterChef Celebrity.

"Te dan ganas de ganar, de abandonar… es muy estresante. Me habían dicho que el tiempo que estuviera no podías dedicarse a otra cosa. Tres días grabas, un día viajas, el resto del tiempo te preparas… podía ver a mi hijo un día", hacía ver sobre lo duro del concurso.

También en lo económico: "Me he gastado lo que no está escrito en clases. Yo les decía que no me podían echar, que me iba a salir a deber el programa. Tuve que grabar por adelantado programas de Gente Maravillosa… terminaba de grabar a las nueve de la noche y me esperaba la profesora, Bárbara y nos poníamos a cocinar hasta la una de la madrugada", dice sobre cómo se preparó.

"Hay un momento en el que te das cuenta que no eres Toñi Moreno, que eres una concursante y no estamos acostumbrados, porque normalmente dominas tu profesión y aquí eres una mierdecilla", afirmaba, humilde.

"A priori no me caía a mí muy bien Samantha y ahora es amiga mía", decía sobre el jurado.

"He llorado cuando presentaba una cosa mala, con lo que me he gastado en clases de cocina. Un día me acostaba a las tres de la mañana, llegaba por la mañana y haces una mierda de plato y lloras. El truco es esperar que alguien lo haga peor. Hubo un día que dije "o estoy graciosa o esto es una tragedia"', confesaba sobre el devenir del programa.

"Es el programa donde más me he desnudado. Les decía a la producción, 'no me acuerdo ni de lo que he contado', pero me sentía a gusto, respetada. Bromeaba como si estuviera en mi casa, conseguían que no viera las 18 cámaras que tenía delante", aseguraba sobre cómo se ha abierto.

"A María del Monte le he dicho que tiene que volver y quitarse esa espinita. Llegó y no era la idea que tenía y no quería pasarlo mal en ese momento y no pasa nada, se fue. Yo también he tenido ganas de irme, porque es duro, pero la satisfacción que tienes cuando superas eso y empiezas a disfrutarlo hace que lo pases estupendamente", revelaba sobre su amiga, que abandonó en su edición.

"He llorado cuando me salía bueno, malo… Nunca pensé que iba a llorar por unos huevos fritos", decía divertida la presentadora.

Laura Londoño

La actriz colombiana aseguraba que esto le pilló de nuevas y más en España: "Nunca había hecho un reality o nada diferente de la actuación. Conocía el programa porque existe también en Colombia y tenía referencias. Pero en realidad no sabía nada", decía.

"Empecé a ver el MasterChef de aquí, ediciones anteriores y me dio pánico y pavor. No sabía hacer nada, hasta me daba pereza meterme a la cocina y lo veía con mi esposo y él se moría de la risa, pero un día hasta le dieron nervios a él viendo el concurso".

"Tomaba notas viendo el programa, anotando todo, porque aunque hablemos español era como otro idioma y en gastronomía más. La cocina tradicional de aquí para todos era súper evidente y yo no sabía ni a qué tenía que saber", decía la actriz sobre las barreras culturales.

Jorge Cadaval

"Vais a ver una parte divertida, pero también una parte que no estáis acostumbrados a ver", decía el cómico sobre su participación junto a su hermano.

"La cocina te desnuda, porque juega con las emociones. Ha sido una experiencia maravillosa. Me aventuro a decir que ha sido la mejor edición de MasterChef Celebrity. El buen rollo que ha habido en este caso, con los compañeros y con el equipo…", destacaba.

"Había pique con mi hermano, pero nos hemos divertido y disfrutado", confesaba finalmente.