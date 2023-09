Europa, anegada en lluvia: varios países notifican muertos, desaparecidos y miles de evacuaciones por tormentas extremas

Las lluvias de este mes de septiembre se han convertido en un monstruo imparable que está llegando a varios países de Europa. Turquía, Bulgaria y Grecia ya sufren las inclemencias de una DANA que ha dejado a su paso varios muertos, desaparecidos y miles de personas evacuadas de sus viviendas y ciudades.

En Grecia, donde ya este lunes se anunciaban hasta 2.000 milímetros de agua por metro cuadrado, diez veces más de lo que cayó en Madrid este pasado domingo, un hombre ha muerto y otro se encuentra desaparecido a causa de la tormenta Daniel, que azota la zona central del país.

Los fenómenos más extremos se han registrado en la región de Magnesia, donde esta mañana un ganadero perdió la vida cuando fue aplastado por un muro que se derrumbó por un deslizamiento. Otro hombre, de 42 años, se encuentra desaparecido desde que se vio cómo fue arrastrado en su coche por un arroyo en la localidad de Ayios Georgios. Los Bomberos y la Policía han lanzado una operación de búsqueda y rescate en la zona para localizarlo.

En la capital de Magnesia, Volos, las fuertes lluvias han convertido las calles en ríos y la Policía ha prohibido la circulación tanto en esta urbe de 150.000 habitantes, como en las zonas montañosas de la región.

El temporal Daniel ha causado problemas también en la isla de Corfú, donde hubo cortes de electricidad y problemas con el funcionamiento del aeropuerto. En las islas Espóradas, unos kilómetros al este de Volos, los habitantes hablan de que tuvieron rayos y truenos cada segundo de la noche, mientras que en la región de Élide, al oeste de la península del Peloponeso (sur), el granizo destruyó parte de la cosecha de aceitunas.

No son los únicos. En Turquía ya han fallecido dos personas y otras cuatro han desaparecido. El servicio de emergencias turco AFAD informó en Twitter que doce personas habían quedado atrapadas en un hotel de tipo bungaló en el valle de Sisli, cerca de Igneada, en la costa del mar Negro, por las fuertes lluvias en esta región. Los equipos de rescate consiguieron salvar a seis personas, además de recuperar dos cadáveres, y continúan la búsqueda de las cuatro personas de las que aún no se sabe nada.

El valle de Sisli se halla a una decena de kilómetros al sur de la frontera búlgara y a menos de veinte del municipio de Tsarevo en Bulgaria, donde también han fallecido este martes al menos dos personas al ser arrastrados dentro de su coche por la riada.

En el país, varias localidades del sureste tuvieron que ser evacuadas. La localidad más afectada es Tsarevo, situada a orillas del mar Negro. Su alcalde, Georgi Lapchev, dijo en declaraciones a la radio pública BNR que las personas fueron sorprendidas en sus coches en un puente sobre el río local que se rompió ante las masas de agua del crecido río. El edil aseguró que "las víctimas son más", aunque no hay confirmación y actualmente el destino de un número no determinado de personas se desconoce.

"Dos embalses en la zona de Tsarevo están desbordados y hay varios puentes en el municipio rotos. Además, toda una aldea está bajo agua", ha señalado Lapchev. "Nadie ha visto jamás esta cantidad de precipitaciones en esta zona. Provocaron un marea que ha llegado muy rápido y arrastró coches. El agua sigue llegando", ha concluido. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrológica en la zona han caído precipitaciones de entre 190 y, en algunos lugares, hasta 300 litros por metro cuadrado y actualmente sigue lloviendo.

La peor tragedia por un evento climático

En Brasil, un ciclón extratropical ha dejado a su paso ya 22 muertos y miles de evacuados en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, zonas donde es muy poco habitual este fenómeno. Las fuertes rachas de viento y las intensas precipitaciones han causado estragos en alrededor de 60 municipios de Rio Grande do Sul, donde cerca de 4.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, según el último boletín de Defensa Civil. Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, es la región más golpeada por el ciclón, con un balance preliminar de 21 fallecidos y alrededor de 4.000 evacuados, según ha anunciado el gobernador regional, Eduardo Leite, en una rueda de prensa.

Esta es ya la peor tragedia por un evento climático extremo en Rio Grande do Sul, donde hasta ahora era poco habitual el registro de ciclones extratropicales. La otra víctima mortal se registró en el vecino estado de Santa Catarina, donde un hombre perdió la vida cuando un árbol se cayó sobre el vehículo en el que viajaba

También tres personas han resultado heridas en el litoral norte de Santa Catarina como consecuencia del temporal, que ha desbordado ríos y provocado tormentas de granizo y vientos por encima de los 100 kilómetros por hora.

En China, el tifón Haikui -él undécimo de este año- hace lo propio. El fenómeno tocó tierra este martes por la mañana en las áreas costeras de las provincias de Fujian y Cantón y provocó un accidente con al menos tres desaparecidos. Los fuertes vientos y precipitaciones hicieron que un camión de bomberos con sus nueve ocupantes cayera al río en el condado de Yongtai. Los servicios de rescate fueron capaces de salvar a seis de los accidentados, mientras tres permanecen aún desaparecidos.

Haikui trajo consigo vientos de entre 20 y 18 metros por segundo cerca de su núcleo y se espera que el tifón se mueva hacia el oeste a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora y que gradualmente se debilite, según el observatorio meteorológico provincial.

En Níger, por su parte, las inundaciones en la región de Agadez dejaron este lunes un balance de 33 personas muertas por ahogamiento o por derrumbamiento de inmuebles.