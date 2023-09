El detenido por el atropello múltiple en un centro de salud de La Rioja era un paciente que iba a recibir tratamiento médico

El detenido por el atropello múltiple registrado en la noche de este lunes en el aparcamiento del centro de salud de Haro, La Rioja, acudía con sus padres a recibir tratamiento, y no se descarta la hipótesis de que podría sufrir problemas de salud mental. El ataque causó la muerte de un trabajador del centro y ocasionó heridas a otras cinco personas.

La Guardia Civil ha confirmado que, según testigos presenciales del suceso, este individuo, un hombre de 26 años residente en Bizkaia, iba gritando consignas contra el Gobierno.

Así lo ha detallado el portavoz de instituto armado, Miguel Ángel Sáez, en una comparecencia junto a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en la que han ofrecido los detalles del suceso, del que se descarta que tenga una motivación terrorista.

Hacia las 22:15 horas, varias llamadas avisaron a los servicios de emergencia y Guardia Civil de que un vehículo había atropellado a seis personas al entrar en el aparcamiento del centro de salud a una gran velocidad. Cuatro de las víctimas eran personal sanitario y dos, personal civil.

Como consecuencia del atropello, un trabajador sanitario del centro, de 32 años, resultó muerto y otras cinco personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.

El detenido, que se encontraba de manera temporal en Haro, acudía acompañado de sus padres a recibir tratamiento al centro de salud, sin que, por el momento, se hayan precisado más detalles a este respecto.

Evolución "muy favorable"

Este hombre, quien no tiene antecedentes policiales, está detenido en los calabozos de Haro, a la espera de pasar a disposición judicial y se le imputan un delito de homicidio y cinco tentativas de homicidio.

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro han declarado dos días de luto oficial y han convocado sendos actos de minuto de silencio.

Según los datos facilitados por el gerente del Servicio Riojano de Salud, Jesús Álvarez, los heridos "están estables" y su evolución es "muy favorable". Cuatro están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos con fracturas y traumatismos.

El quinto de los ingresados es un médico de Emergencias, que está en la Unidad de Corta Estancia, y que sufrió un traumatismo en la mano, ha informado.

"No conocemos nada del tema, no está ingresado en nuestras plantas de psiquiatría de agudos y no tenemos información que aportar", ha indicado Álvarez sobre el estado de la salud mental del detenido.

El Sindicato Médico de La Rioja, en un comunicado, ha exigido a las autoridades competentes medidas de seguridad y protección al personal sanitario, a lo que también se ha unido el Colegio Oficial de Médicos de la comunidad.