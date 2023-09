Encuentran el cadáver de un hombre en mitad de la calle en Cantabria

El cadáver de un hombre ha sido encontrado a primera hora de este martes en la calle Isabel II, en Cantabria, en principio sin signos de violencia. Al parecer, es un indigente que pernoctaba en la entrada de la tienda donde ha sido hallado.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo ha sido trasladado a la entrada de un comercio de la citada vía, donde permanece a la espera del forense para el posterior levantamiento del cadáver. Hasta el lugar se trasladaron varios profesionales del centro de salud situado en la misma calle para realizarle maniobras de reanimación al fallecido, pero el hombre ya había muerto.

Fue otro indigente que suele pasar la noche en ese mismo lugar el que dio la voz de alarma al darse cuenta de que su compañero no se había despertado. "Son siete indigentes que duermen allí todos los días", ha explicado a esta agencia una portavoz del Centro de Salud de Isabel II, situado enfrente del comercio, una zapatería, donde se han producido los hechos.

Desde la Policía Nacional, que fue avisada de lo ocurrido por la Policía Local, han precisado que el cadáver no presentaba, en principio, signos de violencia y se trata de un fallecimiento en el que "no hay indicios de criminalidad". Por el momento no han trascendido datos sobre la identidad del fallecido, al parecer un hombre "joven", ni sobre otros detalles de lo ocurrido.