La Feria del Libro de Sevilla ya tiene fecha: se celebrará del 26 de octubre al 5 de noviembre

El Ayuntamiento sigue avanzando en la organización de la Feria del Libro de Sevilla 2023, que será del 26 de octubre al 5 de noviembre. Este lunes, la delegada de Cultura y Deportes, Minerva Salas y el presidente de la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla (AFLS), Rafael Rodríguez, han firmado el convenio para la celebración de esta cita cultural, que por segundo año se celebrará en la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco. Cabe recordar que esta edición no ha estado exenta de polémica, tras las declaraciones del alcalde, José Luis Sanz, en el mes de agosto denostando la calidad de las ediciones pasadas, asegurando que "hay sevillanos que me han votado pensando en que Sevilla se merecía, por ejemplo, una Feria del Libro que no sea de tercera división y por eso voy a trabajar".

De hecho, como ya informó la delegada del ramo en el mes de agosto, con el objetivo de convertirla en un "referente cultural en los próximos años" por primera en el Ayuntamiento de Sevilla habrá una persona dedicada en exclusiva a "trabajar con el sector de forma permanente" como director de la feria del libro y eventos literarios de Sevilla. Un cargo para el que Sanz ha nombrado a Jaime Maciá, quien fuera jefe de comunicación del primer edil durante sus 14 año de Gobierno en Tomares y a quién muchos atribuyen el éxito de la Feria del Libro del municipio aljarafeño. Maciá ha asistido también a la firma del convenio, además de la vocal de la AFLS y propietaria de la Librería Palas, Sonia Domínguez.

Los libreros seguirán teniendo peso en la organización de esta edición, que se celebrará con el mismo formato que la pasada edición y en los mismos términos con los que fue diseñada y fiscalizada por el anterior equipo de Gobierno socialista, ya que este trámite se realizó en el mes de mayo, antes del cambio de alcaldía. "Realizar un nuevo trámite hubiera puesto en riesgo la organización de la fecha prevista", según Salas. No obstante, este año el Ayuntamiento le va a dar un "primer impulso en la comunicación, difusión, imagen y programación y a partir del próximo, se le dará un apoyo decidido para que vaya creciendo". "Apostamos por convertir la Feria del Libro en uno de los grandes referentes culturales de España", ha concluido Salas.

Feria del Libro de Sevilla de 2019 FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA - Archivo

El Ayuntamiento ha detallado que esta edición contará con más de 200 autores en actividades y más de 500 que firmaran sus obras y 50 casetas de diferentes librerías y editoriales. Además, habrá actividades de fomento del libro y la lectura (lecturas, presentaciones, firma de libros, diálogos, encuentros con autores, entre otras acciones) destinadas a todos los públicos (infantiles, juveniles, familiares y adultos). Las actividades tendrán lugar tanto en el recinto de la feria, como en otros enclaves de la ciudad para facilitar la difusión y descentralización de la oferta cultural.

Otras polémicas culturales

La celebración de la Feria del Libro de Sevilla no ha sido la única polémica en el ámbito de la cultura desde que el primer edil popular llegó a la alcaldía. Se suma a la surgida en torno al Festival de Cine Europeo, tras anunciar el Ayuntamiento su aplazamiento a primavera por su incompatibilidad con los premios Grammy Latinos y tener que recular la decisión días después, confirmando una edición especial en noviembre.

Así como la tardanza en presentar la programación de la nueva temporada del Teatro Lope de Vega, que ha servido a la oposición de artillería para criticar la gestión del alcalde en torno a una cita de la que aún "no conocemos ningún detalle de una programación que estaba muy avanzada cuando se produjo el cambio de gobierno", a lo que Salas ha pedido a Muñoz que "no utilice la cultura para sus intereses partidistas y deje al Gobierno cambiar lo que no funcionaba" y que la programación se presentará cuando el gobierno, las productoras y los actores consideren que es el mejor momento para su difusión" que según han adelantado a 20minutos será esta semana.