Cristina Pedroche se derrite con su hija, cubierta con un delantal, mientras come

Quizás sea una señal de lo que le espera a Laia Pedroche Muñoz, nacida el pasado 14 de julio de unos padres famosísimos, Cristina Pedroche y el cocinero Dabiz Muñoz. La niña, de la que no se ha visto ni una foto todavía, sí ocupa todos los momentos importantes de su madre, que comparte imágenes simpáticas y cariñosas, como la última.

La presentadora de Password, que está en el restaurante de su marido, DiverXO, mira a la niña recostada junto a su pecho y tapada con lo que parece un delantal, por lo que se deduce que le está dando de mamar oculta a miradas ajenas.

"Amo mi cuerpo. Ha dado vida y ahora da alimento que es lo mismo que seguir dando vida. Me dicen que lo estoy haciendo bien, pero es mi hija la que lo está haciendo muy bien, yo solo la acompaño con amor y paciencia" es el emotivo texto que adjunta con la foto y que explicaría que la niña está comiendo.

Precisamente la lactancia materna es uno de los problemas que peor ha llevado Cristina en su postparto. A pesar de contar con ayuda especializada, ha pasado por una mastitis dolorosa, que ha intentado paliar poniéndose hojas de col en el pecho, entre otras soluciones.

"Parecía que lo tenía controlado, pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente y yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta".

El Instagram de Pedroche es como la hoja de ruta de una madre dedicada por entero a su bebé: así vemos a la presentadora paseando con ella, caminando también con su marido, mostrando cómo su cuerpo se va adaptando tras un embarazo, contando sus preocupaciones... Y dándole de comer, aunque sea con cierta 'clandestinidad'.