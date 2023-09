Alexander Stubb, ex primer ministro de Finlandia: "No creo que sea realista esperar un final de la guerra en 2024"

Alexander Stubb (Helsinki, 1968) sabe lo que es enfrentar cambios de ciclo en la política. Fue primer ministro de Finlandia entre 2014 y 2015, cuando Europa vivía una crisis económica sin precedentes, y después pasó precisamente por el Ministerio de Finanzas para más tarde dar el salto al Banco Europeo de Inversiones. Antes había sido ministro de Exteriores y participó en la mediación de la guerra de Georgia, en 2008, por lo que conoce bien a la Rusia de Putin. También fue eurodiputado, entre 2004 y 2008.

Tiene mucho que contar. Tras su intento fallido por llegar a la Comisión Europea -perdió contra Weber en las 'primarias' del PPE- ahora salta a otro gran reto: presidir su país. En 2024 quiere ser el sucesor de Saulii Niinisto, y este defensor de la entrada en la OTAN y acérrimo europeísta le coge el teléfono a 20minutos para desgranar la actualidad global en un momento clave.

¿No ve entonces a Zelenski y a Putin sentados en la misma mesa y firmando un acuerdo? Hay que recordar por ejemplos pactos de Minsk, que se rubricaron en 2014Bueno, lo primero es que los acuerdos de Minsk al final fueron un fracaso. Fue un pacto digamos tradicional, y un buen acercamiento pero no funcionó. De nuevo, Putin no puede perder esta guerra, así que lo que tendría que pasar es que potencias como China y poderes importantes del este y del sur global pongan presión sobre Moscú para que se siente en la mesa de negociación. Si eso pasa, seguramente Estados Unidos y Bruselas tendrían que hacer lo mismo con Zelenski para convencerle de que es tiempo de negociación. Tendría que haber mucha presión en las dos partes. Yo fui mediador en Georgia en 2008 junto al ministro francés Bernard Kouchner, pero ahora la situación es muy diferente porque ha ido demasiado lejos.

Usted siempre ha estado a favor de la entrada de Finlandia en la OTAN. ¿Cree que se tendría que haber producido antes?Cuando era ministro de Exteriores en 2008 y mediamos en Tbilisi y Moscú -por la guerra en Georgía- di un discurso basado en tres puntos en el que explicaba por qué había que reabrir el debate de la entrada en la OTAN. Pero no era el momento adecuado. Creo que Finlandia podría haber entrado en la Alianza en 1995 o en 2008 o en 2014, pero tienes que ser realista cuando no tienes la mayoría. Somos una democracia, no una dictadura y no miro al pasado sino al futuro. Los finlandeses son una sociedad muy capaz de adaptarse a las circunstancias muy rápidamente; lo hicieron en 1917 con la independencia, en 1991 con la caída de la URSS y al final la entrada en la OTAN se ha dado en 2022 después del ataque de Putin sobre Ucrania.