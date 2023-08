Asalto a la casa de María del Monte y su mujer: 5 atracadores maniataron a una de ellas y obligaron a la otra a abrir la caja fuerte

El asalto a la casa de María del Monte en Gines (Sevilla), donde la cantante se encontraba junto a su pareja, ha generado una gran conmoción en nuestro país. Así, este lunes, los matinales informativos han aportado más información acerca de los atracadores y el plan que llevaron a cabo.

De esta manera, La hora de La 1 ha apuntado que los atracadores maniataron a una de las mujeres mientras obligaban a la otra que abriera la caja fuerte de la vivienda para, así, llevárselo todo. Tal como ha indicado el reportero, los asaltantes entraron y salieron por la parte trasera de la casa, que da a un descampado.

"No puedo decir nada porque me lo han aconsejado así. En casa no suele haber una cantidad de dinero en metálico, pero se llevaron todo lo que había", recalcó la cantante al atender a los medios de comunicación. Además, María del Monte se subió al escenario a las pocas horas y, frente a su público, apuntó: "Siempre habrá quien esté peor que yo".

El matinal de RTVE, además, ha explicado que desde la casa de María del Monte hasta la salida, la autovía A49 que une Sevilla con Huelva, hay apenas dos kilómetros. Los atracadores, además, utilizaron guantes y, por ello, no dejaron ninguna huella. Esto dificulta aún más la investigación. Sin embargo, los delincuentes no contaron con que el restaurante que se ubica justo en la salida de la autovía tiene varias cámaras de seguridad que podrían servir para identificarlos.

"No recibieron daño físico. Se supone que es una banda organizada. No puedo asegurar al 100% cuántos atracadores eran, pero me dicen que en torno a cuatro o cinco", ha apuntado el periodista Javier Chicote. Un dato que Silvia Intxaurrondo, presentadora del matinal, ha confirmado diciendo que fueron cinco asaltantes.

Asimismo, el reportero de La hora de La 1 ha agregado que no solo se llevaron lo que contenía la caja fuerte de la vivienda, sino también todo aquello que consideraron de valor como obras pictóricas, dinero en metálico y otros objetos que los atracadores saben que pueden vender fácilmente en el mercado negro como jarrones.