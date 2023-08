"Se lo han llevado todo": María del Monte, muy afectada tras sufrir un robo en casa con ella y su pareja dentro

A primera hora de este domingo se conocía que la Policía Judicial de la Guardia Civil había abierto una investigación para esclarecer el asalto del que ha sido objeto la casa de la cantante María del Monte, en la localidad sevillana de Gines, con ella en su interior, a manos de unos encapuchados.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado viernes cuando la cantante y su pareja, Inmaculada Casal, se encontraban en ella.

No habían trascendido más datos sobre lo sucedido hasta ahora, cuando la propia artista ha hablado ante los medios que se han desplazado hasta su domicilio para recabar más información. "No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo vivido, vivido está. Intentaremos seguir adelante", ha contado.

"No puedo decir nada más porque es lo que me han dicho, no debo entorpecer nada. Solo quiero decir que en mi casa no suele haber cantidades ingentes de dinero, y llevarse se han llevado todo. Os agradezco a los que os habéis preocupado. Lo importante es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, lo demás carece de importancia. Lo que he vivido no se lo deseo a nadie", ha añadido la artista.

Un grupo de encapuchados

Los agentes de la Policía Judicial ya han realizado una primera inspección ocular en el domicilio con el objetivo de encontrar algún indicio que permita identificar a los autores de este asalto, por el que hasta ahora no hay detenidos, y también se ha tomado declaración a las víctimas.

De los asaltantes se sabe, según ha avanzado el Diario de Sevilla, que "eran un grupo formado por al menos cinco personas y que iban todas con los rostros cubiertos y guantes para no dejar huellas. Sustrajeron una cantidad de dinero que no ha trascendido".

El mismo medio informa que también ha sido sustraído el cableado del alumbrado eléctrico de los alrededores, pero se desconoce si tiene alguna relación con el robo en la vivienda de la cantante.