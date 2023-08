Daniel Sancho se queda en 'shock' tras saber cómo murió Edwin Arrieta por la autopsia

Se siguen sucediendo las informaciones alrededor del crimen confeso de Daniel Sancho. Unas informaciones que llegan desde Tailandia, país donde se encuentra encarcelado el hijo del actor Rodolfo Sancho, y son completamente demoledoras.

Según la abogada Teresa Bueyes en Así es la vida, que cita a fuentes de prisiones, Daniel Sancho ya conoce los datos de la autopsia de Edwin Arrieta: "Se quedó totalmente en shock", señaló.

Y es que, tras la autopsia al médico, la información que le dio la policía al joven español le dejó en fuera de juego, ya que Sancho, al parecer, pensaba que Arrieta había muerto por el golpe, cuando en realidad habría habría muerto por degollamiento, tal y como informaron fuentes policiales tailandesas.

Aunque en un principio dijeron que había sido el puñetazo del madrileño lo que había acabado con su vida, siempre según esta información, la realidad podría ser bien distinta.

"Estaba fatal, abatido…", decía Teresa Bueyes, aunque añadía que no sabe en qué sentido: "No sabemos si es porque está de acuerdo o no con ese resultado".

Tal y como se desprende de la información que ha hecho pública la policía de Tailandia, cuando Daniel empezó a desmembrar a Edwin, el cirujano colombiano todavía seguía con vida, algo que ha dejado impactado no solo al mundo entero sino al propio cocinero español.