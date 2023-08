Miriam Sánchez, en coma inducido tras ingresar de urgencia en un centro de salud mental

La ganadora de Supervivientes 2008, Miriam Sánchez, ha sido ingresada en un centro especializado en salud mental tras verse agravado su estado. Según ha explicado este sábado su expareja Pipi Estrada en el programa Fiesta de verano, Sánchez permanece en "coma inducido para hacerle pruebas neurológicas".

En los últimos años, Miriam Sánchez ha permanecido apartada de los medios después de haber reconocido en 2019 que tenía problemas de salud mental: "Mi depresión comenzó en el año 2015, no me apetecía salir a la calle, no me apetecía estar con mi familia", se sinceró entonces en televisión.

Este sábado, Estrada daba más detalles sobre su ingreso: "Me enteré anoche de que había sido ingresada en la mañana de ayer (viernes) y lo que sé es que le han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas", ha indicado.

Asimismo, el colaborador se ha mostrado preocupado por la salud de la madre de su hija. "Es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años, evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija", ha manifestado.

Según Estrada, Sánchez decidió acudir voluntariamente a un centro especializado en salud mental después de haber cenado la noche anterior con su hija. "Ella se veía ya rendida", ha valorado.

"Mi hija cenó con ella el día anterior y me llamó. Me dijo: 'Papi, no sé qué le pasa a mi madre, me dice cosas raras'. Le dije que tuviera paciencia. Mi hija me dijo que no podía más y se vino a casa", aclaró el periodista deportivo.

Ante esta situación, Pipi Estrada le ha enviado un mensaje de apoyo a Miriam Sánchez. "Esperamos que este momento en el López Ibor sea positivo para Miriam, que pueda salir adelante y le deseo todo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona y, sobre todo, porque se merece todo lo mejor", ha zanjado.