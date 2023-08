Cristina Pedroche muestra su recuperación física tras anunciar sus altibajos emocionales durante el posparto

Cristina Pedroche ha contado este jueves nuevos detalles sobre cómo se encuentra en pleno posparto. La presentadora dio a luz a Laia, su hija en común con el chef Dabiz Muñoz, el pasado 14 de julio, y desde entonces atraviesa un proceso repleto de altibajos que le están permitiendo conocerse mejor a sí misma. Así lo ha explicado en su último post.

"Poco a poco sacando tiempo para el autocuidado porque voy entendiendo que para cuidar necesito estar cuidada yo. (Aunque me cuesta)", ha avanzado la colaboradora de Zapeando.

Pedroche ha publicado un vídeo donde aparece realizando ejercicios en el tronco "para ayudar en la reeducación abdominopélvica". "Por supuesto, antes de hacer nada fui a la revisión del suelo pélvico con la fisio especializada", matiza.

"En este posparto estoy aprendiendo mucho sobre mí misma y también estoy conociendo a la nueva mujer en la que me he convertido al ser madre. Con paciencia y amor todo saldrá bien, ya está saliendo bien", ha afirmado la presentadora, de 34 años.

Estas palabras llegan después de que se sincerara sobre los picos emocionales que vive desde hace semanas. La colaboradora televisiva, que recientemente fue criticada por compartir una reflexión sobre su imagen física tras dar a luz, asegura que llora a veces sin motivo.

"No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué", admitía Pedroche hace unos días.

"La niña es buenísima y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Me da pánico salir", confesaba.