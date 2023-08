Cristina Pedroche hace balance del primer mes de su hija Laia: "Lloro mucho y la mayoría de las veces no sé por qué"

"Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor". Así celebra la presentadora Cristina Pedroche el primer mes de su hija Laia, nacida en Madrid el pasado 14 de julio. Un nacimiento que no ha dejado todavía ni una fotografía de la niña, pero sí montones de comentarios de su madre y oleadas de protestas y de elogios por parte de sus seguidores, más de tres millones.

El balance de este mes incluye la puesta a punto de Pedroche, que poco a poco ha conseguido situarse en su peso antes del embarazo, pero que ha contado también con muchas críticas, como la de la escritora Lucía Etxebarria, que la acusó de tener ayuda en casa, además de dinero de sobra para poder cuidarse más que ninguna otra madre.

También se le ha censurado su exceso de exhibicionismo, del que ya hizo gala durante el embarazo. O de ponerse hojas de coliflor en el pecho para favorecer la lactancia. Igualmente, de evidenciar cómo su figura se va pareciendo a la de antes del embarazo.

La propia Pedroche dice que su postparto "está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable".

Las mejores palabras se las lleva su hija. "La niña es buenísima y casi ni llora pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué".

"En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta dónde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor… Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil", explica la madre.

"Hoy (14 de agosto) como era su cumplemés hemos salido a comer fuera, y ya hemos dado una vuelta con el carro. Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos", señala temerosa la presentadora.

Finalmente, Cristina Pedroche hace autosicología y da las gracias: "Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir".

"No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento".

Y hace un anuncio: "Poco a poco volveré, lo prometo".