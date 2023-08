Qué hacer el fin de semana en Madrid: Lope en el claustro de San Isidro y El Bosco en la Gran Vía

'El amor enamorado' de Lope de Vega

Los Veranos de la Villa encuentran en el Claustro del Pozo del Instituto de San Isidro uno de los emplazamientos para esta segunda quincena de agosto. En esta ocasión servirá como escenario especialmente adecuado para las representaciones de El amor enamorado, de Lope de Vega, autor vinculado a este centro puesto que, en su etapa de estudiante, fue alumno de los Reales Estudios de San Isidro, nombre que recibía esta institución en el siglo XVII.

Una escena de 'El amor enamorado' de Lope de Vega, uno de los planes de fin de semana en Madrid Juan Carlos Toledo

El amor enamorado es una función que permite desarrollar la imaginación y la magia, en la que la voluntad de los hombres triunfa sobre el designio de los dioses. Todo ocurre en el claro de un bosque, un lugar encantado en el que todas las acciones tienen su referente fuera de la Tierra, en el país del deseo. Entre los personajes que vuelan, que desaparecen, que se transforman en agua o en laurel, o luciérnagas que asisten al baile de fiesta está Venus, interpretada por Tete Delgado.

Se ofrece en versión de Fernando Sansegundo y dirección de Borja Rodríguez, donde mito, fábula y magia forman parte de un ambiente festivo marcado por los ciclos de la fiesta (tarde, noche y mañana). Se dice que esta obra fue escrita para ser representada en el Parque del Buen Retiro, pero seguro que el entorno del Claustro del Pozo, en el instituto más antiguo de España, resulta ideal para disfrutarla. Dense prisa porque no quedan demasiadas localidades libres.

Cuándo y dónde: 18 al 20 de agosto (21,30h) | Instituto de San Isidro

Exposición inmersiva de El Bosco en el Nomad Museo

Recorrido luminoso en el Nomad Museo Inmersivo de Madrid Adolfo Ortega

Nomad Museo abrió una ventana a las experiencias inmersivas hace unos meses, en plena Gran Vía, al lado de la Plaza de España. Lo hace a través de un recorrido en el que el visitante se despoja de la presión urbana al atravesar pasillos multiplicados por espejos o iluminados como se ve en la fotografía. De ese modo se accede a un espacio donde se proyectan los audiovisuales que conforman la propuesta inmersiva. Esta zona dispone de taburetes y pufs donde dejarnos llevar en un relajado viaje por espacios virtuales.

Ambiente psicodélico de uno de los audiovisuales en Nomad Museo, en plena Gran Vía Adolfo Ortega

Uno de los audiovisuales se titula UTOPÍA y es un metaverso en el que conocemos mundos digitales poblados por organismos virtuales en metamorfosis continua. Su configuración está compuesta por miles de esferas móviles que permiten gran dinamismo en las formas. La música y la ausencia de una línea narrativa hacen de este audiovisual una experiencia casi psicodélica, para alcanzar un estado de relajación que, conociendo la temperatura que ahora mismo se registra en la Gran Vía, todavía lo hace más atractivo. Un turista que lleva toda la mañana recorriendo Madrid, cae en uno de esos pufs y no hay forma de desalojarlo.

Los organismos imaginarios de El Bosco cobran vida en Nomad Museo Inmersivo Adolfo Ortega

A esta propuesta se suma, a partir de esta semana, una nueva experiencia inmersiva que nos acerca a uno de los pintores más populares de la historia: El Bosco. El audiovisual El misterio de El Bosco, con una duración de 35 minutos, hace un recorrido por las distintas etapas de la vida artística del pintor flamenco y permite que sus innumerables figuras ideadas adquieran dinamismo y aparente vida. Así podemos sumergirnos en la riqueza simbólica de sus imágenes, pasear por El Jardín de las delicias o descifrar los acertijos escondidos en gran parte de sus obras.

Personajes de El Bosco en la experiencia inmersiva que se ha estrenado este fin de semana Adolfo Ortega

El misterio de El Bosco es la primera exposición inmersiva dedicada al pintor flamenco, ambientada por el joven compositor alicantino Adrián Berenguer, que ha compuesto la banda sonora original de la exposición.

May Palacio, responsable del museo, nos indica que esta nueva propuesta supone una alternativa al audiovisual UTOPÍA, aproximándose a la pintura clásica, algo que el visitante de esta ciudad tan ligada al arte suele demandar. La intención es afianzar este espacio como una de las referencias de las experiencias inmersivas en la capital.

El mejor cine del pasado año en las salas de verano

'Aftersun' (2022) es una de las películas recomendadas este fin de semana en nuestros planes Fotograma de la película

Dos películas recientes, que se encuentran entre lo más interesante del cine estrenado en 2022, aunque con conceptos artísticos muy diferentes, son las recomendaciones cinematográficas para este fin de semana. Ambas encabezaron las listas que suelen aparecer en los medios en torno al mes de enero, con lo más destacado del año anterior. Las películas serán proyectadas dentro de Fescinal, en el Parque de La Bombilla.

En primer lugar, Aftersun, de la directora escocesa Charlote Wells, centra su mirada poética y esencialmente visual, en las vacaciones que un padre joven (Paul Mescal) y su hija de 11 años (Frankie Corio) pasan en un hotel del Turquía. Vivencias suspendidas en el tiempo que a la vez son evocadas a través de fotografías, imágenes de video caseras y otros testimonios palpables. Recuerdos, evocaciones, sonidos y destellos que recomponen momentos alegres y despreocupados.

La película parte de la vivencia personal de la propia directora, que también disfrutó de una temporada con su padre en un entorno parecido, por lo que el componente autobiográfico es evidente. El film cuenta con una interpretación magnífica de la jovencísima actriz Frankie Corio, que resulta una auténtica revelación. Esperemos que tenga futuro en este mundo del cine.

Póster de 'TÁR' Cinemanía

La otra opción es una película rigurosa y reveladora sobre el mundo de la música clásica de alto nivel: Tar, de Todd Field, también de 2022. El retrato de una directora de orquesta que trabaja en Berlín llevando un ritmo de vida muy agitado, donde quedan patentes las fragilidades de una personalidad que está acostumbrada a ejercer una autoridad absoluta desde el podio, aunque no sea capaz de mantener ese mismo control en el ámbito privado. Algunas relaciones sentimentales comienzan a procurarle disgustos, pesadillas y quebraderos de cabeza que afectan a su brillante carrera artística.

Al frente de la película se coloca una actriz inmensa como Cate Blanchett, que aporta mayor empaque a una propuesta perfectamente documentada sobre este universo de grandes estrellas de la música clásica un tanto desquiciadas. Conversaciones y numerosos detalles técnicos denotan una profundización notable en los engranajes, no siempre muy limpios, que se ocultan tras el funcionamiento de esta elitista maquinaria artística.

Cuándo y dónde:

​'Aftersun': Viernes, 18 Agosto. 22:15

'Tar': Sábado, 19 Agosto. 00:45. Domingo, 20 Agosto. 22:15

El mejor pop electrónico al aire libre

Una sesión de Ideograma en La Terraza Magnética es una de nuestra propuestas para el fin de semana Cedida

Un par de propuestas de música electrónica y underground, ambas al aire libre -en Condeduque y La Casa Encendida-, son las protagonizadas por Flavio Tortora (Ideograma, DJ F) y Ruslan Mediavilla (rusowsky).

Ruslan Mediavilla, joven madrileño de raíces bielorrusas con formación musical clásica, es uno de los representantes de la nueva escena underground que florece en estos tiempos gracias a la facilidad para poder grabar canciones desde casa, sin contar con grandes medios tecnológicos. Sin encasillarse en ningún género, rusowky va construyendo un repertorio y una trayectoria musical cada vez más sólida, que ya le ha llevado a colaborar con músicos como C. Tangana, Mori o Ralphie Choo.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y actuaciones en festivales internacionales como Lollapalooza (dentro de su gira por Latinoamérica), Rus ha salido de su habitación para establecerse como referencia en la escena musical actual.

Mucho tendrá que cambiar el tiempo en Madrid de aquí a mañana, para que Ruslan pueda lucir este look de yeti azulón sin consumirse en el intento:

Desde su barrio de Malasaña se acerca a la Ronda de Valencia Flavio Tortora (Ideograma, DJ F), uno de los artistas más destacados, respetados e influyentes de la escena electrónica nacional. Influido inicialmente por los sonidos procedentes de Detroit y por la 'Intelligent Dance Music' británica, Ideograma hace gala de un vasto espectro musical en sus directos.

En Malasaña se encuentran las principales tiendas de discos que surten de vinilos a los DJs, además de alguno de los clubs más conocidos de Madrid. Flavio trabajó en muchas de estas tiendas, pero especialmente, en los últimos años, como dueño de Recycled Music Center, un lugar de referencia donde encontrar joyas de segunda mano para pinchar.

Cuándo y dónde:

Rusowsky: Sábado 19 de agosto (21.30h.) | Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

DJ F: Viernes 18 de agosto (21h.) | La Terraza Magnética de La Casa Encendida

Excelente retrospectiva del fotógrafo Louis Stettner

'Woman Holding Newspaper', 1946 © Louis Stettner Estate

Afortunadamente PHotoESPAÑA 2023 se extiende en algunas de sus exposiciones hasta finales de agosto o incluso mediados de septiembre, como en el caso de la magnífica retrospectiva que la Fundación MAPFRE dedica a Louis Stettner (1922-2016). La sala de exposiciones del Paseo de Recoletos siempre es un valor seguro y este año cede su espacio a un fotógrafo que vivió a caballo entre París y Nueva York -nació en el barrio de Brooklyn-, tanto que en ambos lugares se sentía un poco extranjero.

La mejor fotografía norteamericana en la retrospectiva de Louis Stettner, en Fundación Mapfre Adolfo Ortega

Sus primeras fotografías interesantes son retratos tomados en los vagones de metro de Nueva York, donde se observa una curiosa práctica de los urbanitas que ya es historia: gente leyendo el periódico. Una rica tipología sentada en confortables asientos tapizados.

En el año 1947 se trasladó por unas semanas a París, lugar donde acabaría pasando cinco años, regalándonos inquietantes imágenes de la capital francesa casi vacía en aquella amarga posguerra, como lo son todas, sin olvidar agudos encuadres de la vida cerca del Sena. Algunas fotografías tomadas a pescadores ibicencos faenando, son prueba de su paso por España, que también se ve reflejada en varias instantáneas disparadas en Málaga.

'Brooklyn Promenade' (1954) Cortesía Archivo Louis Stettner, París © Louis Stettner

Una serie extraordinaria tomada en trenes y estaciones, captando esos momentos de agolpamiento silencioso, de introspecciones cruzadas, enmarcadas o empañadas, es de lo más destacable de la extensa colección expuesta. Retratos de trabajadores orgullosos en sus centros de producción evidencian la sensibilidad social del artista, aspecto que tiene continuidad en el activismo político de los años setenta en Nueva York, también reflejado aunque con menos interés artístico; en los años ochenta su mirada recayó en los excluidos de la sociedad, las personas sin casa cuya azarosa vida erosiona sus rostros.

Cuatro fotografías de Louis Stettner en la retrospectiva de PHotoESPAÑA 2023 Adolfo Ortega

A partir del año 2000 hay algunas interesantes incursiones en el color, con copias de gran tamaño, reflejando el abigarramiento cromático que la ciudad neoyorquina proporciona. Por último, el regreso a la naturaleza se plasma en una serie realizada entre 2013 y 2016, en la Provenza, aunque alejada de la típica imagen de esta región francesa, ya que se adentra en bosques donde los árboles se retuercen en complejas composiciones. Una gozada de exposición que no deben perderse.

Cuándo y donde: hasta el 27 de agosto | Fundación Mapfre

Una gran soprano en el Festival FIVE de El Escorial

El recital de Sondra Radvanovsky es uno de nuestros planes de clásica Cedric Angeles

La voz de una de las mejores sopranos del mundo, Sondra Radvanovksy, llega al Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE), dentro del Festival Escenas de Verano. Gran intérprete de Verdi y Puccini -atención al aria de Turandot que abajo incluimos-, Radvanovsky recala en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial el viernes 18 de agosto, con un recital único de voz y piano, From loss to love (De la pérdida al amor), acompañada por un pianista de apellido muy castizo: Anthony Manoli.

La primera parte de su recital comenzará con arias de óperas de Henry Purcell (Dido and Aeneas) y de Georg Friedrich Händel (Giulio Cesare In Egitto). A continuación, del barroco saltará al siglo XIX y XX con piezas de Rachmaninov y Strauss.

En la segunda parte interpretará piezas de Lizst (Tre sonnetti di Petrarca), del compositor norteamericano Jake Heggie (If I had known) y de Umberto Giordano (el aria La mamma morta de la ópera Andrea Chénier).

Radvanovsky comenzó la temporada actual de ópera con el papel protagonista de la obra maestra Medea de Cherubini en la Metropolitan Opera de Nueva York, al que le ha seguido su Floria Tosca, en Tosca de Puccini, en la Ópera de Zúrich, la Deutsche Oper de Berlín, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Chan Centre de Vancouver.