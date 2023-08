El PSOE niega haber prometido la amnistía a ERC y Junts y dice que solo evitará derivar el conflicto catalán a los tribunales

"Desjudicializar es que la política sea la que resuelva los problemas políticos y no derivar todo a la justicia, porque la política es diálogo, y eso es lo que vamos a hacer: dialogar". Con esas palabras, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que el pacto suscrito este jueves por los socialistas con ERC y Junts para asegurarse una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara Baja no supone, en ningún caso, haber prometido a los independentistas catalanes la puesta en marcha de una ley de amnistía, como exigen esas formaciones.

Las palabras de López se pronunciaron nada más terminar la primera sesión plenaria de la legislatura en el Congreso, en la que la socialista Francina Armengol fue elegida nueva presidenta de la Cámara gracias a los apoyos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. El voto de los independentistas catalanes fue clave para lograr tanto ese nombramiento como una mayoría progresista en la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso. Y, este mismo jueves por la mañana, ERC interpretaba que el acuerdo consigue que el Gobierno abra la puerta a la aprobación de una ley de amnistía.

Lo cierto, no obstante, es que PSOE y Sumar solo se han comprometido al "fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las 'vías legales necesarias'", tal y como explicitó ERC en un comunicado en el que no aparecía por ninguna parte el término "amnistía". Y Patxi López quiso dejar muy claro que los socialistas no han hecho ninguna promesa en esta línea, si bien no aclaró cuáles serían esas "vías legales" a través de las cuáles se podría vehicular la "desjudicialización" de la crisis territorial en Cataluña, que ya está en manos de los tribunales.

"Nadie puede decir que la situación en Cataluña es la misma que hace cuatro años porque la convivencia ha mejorado notablemente, y hoy hay una alternativa clara en Cataluña liderada por el PSC", aseguró López, que sin embargo contestó con un tajante "no" a la pregunta directa sobre si se había contemplado la amnistía de los dirigentes independentistas encausados por su participación en el procés. "La ciudadanía ha entendido que la forma de hacer las cosas es dialogando y buscando acuerdos entendimientos para sumar, no para dividir, y para integrar identidades en lugar de enfrentarlas", se limitó a señalar.

Junts, por su parte, tampoco presumió de haber conseguido la promesa de una amnistía, pese a que es una de sus reivindicaciones clásicas. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se limitó a asegurar que "en ningún caso" el acuerdo alcanzado este jueves con el PSOE "está vinculado a la investidura" y afirmó, además, que hoy por hoy "no hay ninguna conversación ni negociación" en marcha para hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. "Nosotros no fiamos", dejó claro Nogueras, que insistió en que, con los partidos españoles, "toda precaución es muy poca".