Una colaboradora, sobre los hoteles sin niños: "No quiero comparar, pero tengo que buscar sitio para llevar a mi perro"

Irse de vacaciones a descansar y disfrutar de unos días alejados del ruido de la ciudad y del estrés del trabajo es uno de los momentos más deseados por los trabajadores.

Así, este martes, El programa del verano ha comentado el caso de los hoteles que no permiten la estancia de niños para que, así, sus huéspedes puedan disfrutar de unas vacaciones sin la presencia de menores. Una medida que ha sido criticada a la par que aplaudida en el plató del matinal.

Este tipo de alojamientos contaba con un 51% de las reservas en 2020. Una cifra que, según el matinal de Telecinco, ha ido aumentando hasta situarse en un 69% en 2023. "No solo es que la gente lo esté reservando más, es que hablamos de que cada vez hay más ofertas de este tipo", ha recalcado Beatriz Oficaldegui, portavoz de la web de reservas Destinia.

Por su parte, desde el plató de Mediaset, Beatriz Archidona ha recalcado: "Además de niños maleducados, también hay adultos así y nadie les corrige. También hay gente que grita en las hamacas, gente que pone música... ¿Es discriminatorio o un remanso de paz sin niños?".

"Si no te dan una cama supletoria, no te ponen la trona y no hay juegos infantiles, te invitan a no ir. Yo creo que puede haber de todo. Hay sitio para todo. Yo tengo perro y también tengo que buscar... No quiero comparar porque también tengo niños. Ahora tengo un perro y tengo que buscar un sitio donde me dejen llevarlo. Creo que tiene que haber de todo", ha recalcado Carmen Tomás.

Por otro lado, Manuel Juliá, ha apuntado: "A mí, personalmente, me molesta el ruido del que pone música, pero no me molesta el ruido de los niños. Yo estoy en mi casa leyendo, los niños están voceando y no me molesta. Lo considero un ruido natural".