Vox advierte que un gobierno "separatista" puede "suponer problemas para la convivencia y el orden constitucional"

El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha concedido una entrevista en la mañana de este martes a Herrera en COPE. El político ha hablado sobre la decisión del PNV de no apoyar la investidura del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reflexionado sobre los resultados de su partido en las pasadas elecciones generales y ha confirmado la dimisión del vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros.

"De los partidos separatistas no nos puede sorprender nada", ha comenzado Buxadé en referencia a la postura del PNV en la investidura de Feijóo y a lo que ha denominado como "riesgo a que haya un gobierno de Pedro Sánchez con ERC, Bildu y Junts per Catalunya" que pueda "suponer problemas para la convivencia y el orden constitucional". "No sé lo que van a hacer el resto de los partidos, ya que se caracterizan por cambiar de opinión, pero nosotros mantenemos lo que decimos porque está muy pensado", ha añadido.

En cuanto a los resultados del 23J, el vicepresidente de Acción Política ha alegado que la campaña de la izquierda ha consistido en "demonizar a Vox y desmoralizar al votante de la derecha". "Han querido aniquilar a Vox mediante las invocaciones falsarias al voto útil", ha asegurado, y ha comentado que la decisión de que Vox le haya dado los 33 diputados a Feijóo ha sido para "evitar la destrucción nacional".

Buxadé también ha hablado sobre los gobiernos de coalición PP-Vox en las diferentes comunidades autónomas, considerando que aunque los proyectos políticos sean distintos, se ven con la obligación de conformarlos para "satisfacer a la ciudadanía". "Hay líderes que han entendido que no se puede demonizar al socio, como Alfonso Fernando Fernández Mañueco en Castilla y León, Carlos Arturo Mazón en la Comunidad Valenciana, Jorge Azcón en Aragón y Marga Prohens en Baleares", insiste.

Por último, el eurodiputado de la formación de Santiago Abascal ha comentado la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros, a quien se ha referido como "historia de Vox" y un hombre que ha aportado "inteligencia, sensatez, prudencia" al partido y a la política.