Este viernes, PP y Vox han cerrado un acuerdo para formar gobierno en Aragón, en el que el candidato popular Jorge Azcón se convertirá en presidente de la comunidad. De esta manera, el mapa de pactos autonómicos queda prácticamente cerrado a falta Navarra y Murcia, donde Vox sigue apretando a los populares.

Tras las presiones ejercidas por parte de la formación de Abascal tras conocerse este acuerdo, los populares no han dudado en responder. Por ello han advertido en un comunicado que el caso murciano es diferente al de Aragón, Extremadura o Valencia.

Según los populares, en Murcia solo existe una posibilidad de gobierno a cargo del PP, pues las fuerzas progresistas no han logrado el apoyo suficiente como para formar una mayoría suficiente que permita conformar una coalición de izquierdas, algo que sí ocurre en las otras autonomías.

Han asegurado que no necesitan a la formación verde para gobernar. Como consecuencia, y en caso de que no se formase gobierno, esto no se debería a una falta de acuerdos, sino a que "Vox bloquee la formación del único gobierno posible".

De la misma manera, han recordado que consiguieron un 43% de los votos, y se quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta. Sin embargo, en Aragón los populares obtuvieron un 35,5% de votos y fueron seis los escaños que le separaron de la posibilidad de formar gobierno. Como consecuencia, han remarcado que en esta región "no existe la posibilidad de forma un gobierno alternativo" a no ser que Vox pacte con PSOE y Podemos.

Vox aprieta

La formación de Abascal en Murcia ha pedido a través de redes sociales a Fernando López Miras, presidente de la región, que tome nota del PP de Aragón, que, a su juicio, sí "ha entendido el mandato de las urnas".

En su publicación, la formación verde ha vuelto a cargar contra el candidato popular murciano, asegurando que continuamente "veta a Vox en la Región de Murcia", negando así a los murcianos "un Gobierno serio y estable para los próximos cuatro años".

"El PP de Aragón ha entendido el mandato de las urnas, no así López Miras, que veta continuamente a Vox en la Región de Murcia, y niega a los murcianos un Gobierno serio y estable para los próximos cuatro años", han asegurado. Finalmente, concluyen afirmado que seguirán con la mano tendida a la espera de formar un acuerdo con los populares.

Este mensaje ha tenido lugar después de que la formación verde no apoyara un gobierno de López Miras. La negativa de Vox privó a los populares obtener la mayoría simple que necesitaba para ser investido como presidente, en la segunda votación de la sesión de investidura que se produjo el pasado mes de julio.

Acuerdo en Aragón

Este intercambio de opiniones entre las fuerzas conservadores se ha producido tras el acuerdo al que han llegado PP y Vox. Tras más de dos meses de negociaciones, ambas formaciones han pactado un programa de 80 puntos.

En este acuerdo la formación verde será titular de la vicepresidencia de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y responsable de Agricultura. Por su parte, los populares ostentarán una vicepresidencia segunda, con competencias en materia de gestión que aún no han sido desveladas.

En la firma que ha tenido lugar en la Sala de Goya del Palacio de La Aljafería, la ausencia del propio Azcón ha sido suplida por Ana Alós, secretaria general popular en Aragón, que ha estampado su firma en el acuerdo junto a la de Alejandro Nolasco, quien será vicepresidente de la comunidad para la formación de Santiago Abascal.