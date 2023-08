Así influye el calor en la violencia de género: no es la causa, pero puede ser factor de estrés

Julio es, de media, el mes más caluroso en España. Y este año ha sido también el mes más negro en acumulación de asesinatos machistas, con al menos ocho mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

El Gobierno, que convocó un gabinete de crisis para analizar estos últimos casos, pidió a la sociedad y a las instituciones activar "una especial alerta" en estos meses de verano, en los que suele haber pico de homicidios machistas, para "tender una mano" a las posibles víctimas antes de que sea demasiado tarde.

¿Afecta el calor a la violencia machista? ¿Hay alguna conexión entre las olas de calor y los asesinatos?

El único estudio científico español que trata sobre las olas de calor y el riesgo de violencia de género fue publicado por investigadores del Instituto Carlos III de Salud Pública de Madrid en el año 2018. Uno de sus autores, Julio Díaz, ha explicado a 20minutos que fue un encargo del Ministerio del Interior, que quería saber si había relación entre las olas de calor y la violencia de género.

"El estudio lo que demuestra es que hay una asociación estadística entre una ola de calor y la violencia de género, pero es importante decir que no se puede inferir causalidad, que no se puede concluir que los feminicidios se deban al calor. Hay una asociación estadística y esto debe servir precisamente para activar alertas en periodos vulnerables".

En concreto, lo que hizo el equipo de Díaz fue cruzar los periodos de olas de calor con estadísticas de Interior sobre denuncias y casos de homicidios machistas. Descubrieron que "con ola de calor el mismo día aumentaban las llamadas al teléfono de ayuda (016), al día siguiente crecían las denuncias en comisaría y tres días después, los feminicidios".

"Tiene que quedar claro que no se puede inferir causalidad sino que la estadística puede servir como un indicador para que la Policía, o quien corresponda, esté atenta a las posibles personas que puedan estar en situación de riesgo de violencia de género", puntualiza Díaz. "De un estudio ecológico longitudinal se puede sacar, como en este caso, una asociación estadística robusta, pero no inferir causalidad".

Díaz, experto en estudiar los efectos del cambio climático en la salud, explica que hay más investigaciones que prueban que el exceso de calor incrementa los comportamientos violentos. Y cita uno de 2019 que probó que por cada grado extra de temperatura subió la criminalidad un 5% en la ciudad californiana de Los ángeles. Pero hay otros, con resultados similares, también en México y en Sudáfrica, apunta. O este mismo año, en junio, una publicación asociaba el calor con mayores niveles de violencia en animales, en perros concretamente.

Cuando se acumulan asesinatos machistas, como ha sucedido en julio, crece el interés por detectar patrones y factores que precipitan la violencia de género para conseguir atajar esta lacra.

Más violencia en vacaciones

Lo sabe bien Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, quien recuerda en conversación telefónica con 20minutos que "desde siempre hay una acumulación de asesinatos en julio y agosto", pero destaca que "el siguiente tramo más negro suele ser en torno a las Navidades", donde no hace precisamente calor. De hecho, en diciembre de 2022 hasta 11 mujeres murieron asesinadas por sus parejas, y otras 7 más en enero.

Lorente explica que lo que sucede cada verano es que se produce una modificación en las normas de convivencia familiar. "Hay más tiempo de convivencia y cuando hay violencia continua, aumentan mucho los conflictos sobre visitas, viajes, y eso los agresores lo viven como un ataque. Siempre quieren imponer su criterio en lo familiar y las nuevas dinámicas las perciben como una agresión a su autoridad".

"El calor, como el paro o alcohol, es un estresante social"

En los casos en los que no hay convivencia de pareja, durante el curso los hombres violentos, explica Lorente, sienten que tienen el control de su expareja, gracias a las rutinas del día a día. "Pero en vacaciones todo es más natural, espontáneo, y entonces es cuando sienten que es una relación que no van a recuperar y, cuando se dan cuenta de que sus parejas no van a volver, sumisas a ellos, deciden ir a por ellas".

Sobre el influjo del calor, para Lorente distorsiona quien lo considera causa de la violencia machista. "El calor, como el paro o alcohol, es un estresante social. Hay que diferenciar lo que es una causa y una concausa. Influye en que se pueda producir, sí, pero como otros estresantes sociales. Hay gente violenta a la que hay cosas que le influyen a la hora de estar más irascible".

La estadística oficial más reciente da la razón a Lorente. En julio de 2022, con varias olas de calor, hubo, sin embargo, menos homicidios machistas que este julio. "Y hay algunos febreros hay con 11 asesinadas", dice el exdelegado del Gobierno y experto en violencia machista.

Según cálculos realizados por Lorente sobre la serie histórica oficial de feminicidios, habría al menos 140 meses con más de cinco muertas. "Casi la mitad del año hay más de cinco homicidios, luego el factor estacional no vale por sí solo, porque a los picos de julio y agosto, diciembre y enero, hay que sumar otros dos meses cada año con acumulación de asesinatos".

Para Lorente, como para Díaz, el calor debe servir para activar alertas como factor estresante, pero Lorente recuerda que "la violencia de género la causa el deseo de sometimiento y dominio del hombre sobre la mujer".