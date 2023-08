Los mejores números musicales de Marilyn Monroe en su carrera cinematográfica

'Ladies of the Chorus' (1948)

Fue su debut en una comedia musical y su única película con la productora Columbia, cuando todavía Marilyn Monroe era muy joven, pero ya demostraba talento encima del escenario. Interpretaba varias canciones y su papel era el de una corista cortejada por un galán acomodado.

'A Ticket to Tomahawk' (1950)

Cuarta película de Marilyn donde ocupa un papel meramente decorativo. Participa en un número musical un tanto desvaído junto a otras tres chicas, en el que lo único destacable es la aparición de Dan Dailey, que era un experto bailarín.

'Los caballeros las prefieren rubias' (1953)

Marilyn Monroe no había interpretado números de tanta relevancia hasta este musical. Incluye una escena de las más famosas de su carrera, en la que actúa en solitario, Diamonds Are A Girls Best Friend. Una borrachera de tonos rosa que empalidece el furor Barbie vivido estos días en las calles, setenta años después. Recordemos que Madonna basó en esta escena su video Material Girl.

'Niágara' (1953)

Con esta película Marilyn logra una tremenda popularidad y las taquillas de los cines echaban humo -no sólo las taquillas-. Nunca una aparición en medio de una fiesta ha dejado al personal más boquiabierto. Repite con el color rosa para interpretar la canción Kiss, de Lionel Newman y Haven Gillespie, echada sobre unas escaleras.

'Río sin Retorno' (1954)

En este western, Marilyn Monroe interpretaba a una cantante de salón. El crítico de turno del New York Post comentó tras el estreno: "El señor Robert Mitchum y los demás hombres parecen estar como en casa entre la montañas y los árboles, y esto convierte a la señorita Monroe en la única nota vibrante de la película. Hay algo incongruente y al mismo tiempo extrañamente estimulante en los movimientos deslumbrantes de la actriz en medio de la naturaleza". El director de la película, Otto Preminger, se obcecó en no emplear dobles en las escenas de rápidos del río, y Marilyn acabó pegándose más de un chapuzón y con un esguince de tobillo. No extraña que en este contexto acabara detestando la película y quizás al propio Preminger.

'Luces de Candilejas' (1954)

Es un homenaje al compositor Irving Berlin donde ella interpreta tres números musicales, entre ellos esta maravillosa canción. Un papel que Marilyn Monroe aceptó sólo por conseguir mejoras en su contrato con la Fox, cuando tenía suficiente poder debido a la popularidad que había conseguido. Según ella misma reconocía, tras llegar al éxito "la gente empezó a tratarme de modo diferente. Ya no era un bicho raro, una especie de gato callejero al que se le invita a entrar en casa para luego olvidarle".

'Bus Stop' (1956)

Quizás se trate de su mejor interpretación, encarnando a una cantante con poco talento que trata de ganarse la atención de algún vaquero despistado, en locales de poca monta del Medio Oeste norteamericano. Marilyn había pasado por Actor's Studio en Nueva York y en esta película protagoniza un número conmovedor, That Old Black Magic. Sobre ella comentó el director de la película, Joshua Logan: "No tengo reparo en afirmar que es una actriz con tanta presencia como Greta Garbo y una comediante como Chaplin. Al igual que Charlot, sabe actuar en un registro a la vez alegre y triste y una melancolía humorística. Siempre está en el punto límite".

'Con faldas y a lo loco' (1959)

Es una de las comedias más perfectas de la historia, dirigida por Billy Wilder, quien la definía de este modo: "Tenía lo que yo llamo impacto carnal. En mi opinión Marilyn Monroe es básicamente una buena chica, pero lo que le ocurrió era suficiente para volver algo chiflado a cualquiera, aun al más equilibrado y educado. Marilyn nunca tuvo oportunidad de aprender ni de vivir".

'El multimillonario' (1960)

Una comedia de George Cukor con Ives Montand donde Marilyn interpretó cuatro canciones, la más conocida My Heart Belongs To Daddy, de Cole Porter, con un jersey azul que se convirtió en tendencia. En ella Monroe finge inocencia jugueteando con una cuadrilla de muchachos entre barras verticales, iluminada por un foco frontal que la persigue mientras afirma que su corazón pertenece a su Papi. Todo ante la mirada del cantante francés, que sonríe confiado cual padrecito hasta que ella le lanza su jersey a la cara, antes de besar al muchacho que le queda más a mano.