Rescatan el icónico momento en el que Taylor Swift se 'transformó' en Marilyn Monroe durante un concierto

Hace mucho que los asistentes de los conciertos pueden quedarse con el recuerdo de sus canciones y momentos favoritos gracias a la tecnología. Las cámaras fotográficas y los smartphones permiten retener a través de instantáneas y vídeos las partes de la actuación que cada uno desee guardar para el recuerdo. Y precisamente gracias a ello ahora ha salido a la luz un icónico momento de Taylor Swift en un show de año 2011.

Se trata de una parte del espectáculo en la que la artista, que por aquel entonces tenía 21 años y presentaba el álbum Speak Now, comprobó cómo la falda de su vestido se levantaba en contra de su voluntad debido a una ráfaga de viento en el escenario, lo que hizo que muchos pensaran en Marilyn Monroe en la comedia The Seven Year Itch.

El portal estadounidense TMZ ha tenido acceso a imágenes inéditas del concierto de la cantante, que, tras ver que su vestido se levantaba, retomó su actuación como si nada hubiese ocurrido y demostrando, una vez más, su profesionalidad.

Taylor Swift's 2011 'Speak Now' Marilyn Monroe Moment from New Angle https://t.co/NXwsVo77JR — TMZ (@TMZ) July 3, 2023

Las imágenes llegan en un momento clave para los swifties -así se hace llamar la legión de seguidores de la cantante-, que esperan ansiosos la reedición de Speak Now trece años después del lanzamiento del disco.

Este nuevo trabajo saldrá al mercado el próximo 7 de julio, ocho meses después de la publicación de Midnight, el álbum que la cantante sacó a finales del pasado año y que ha dejado himnos como Anti-Hero, Midnight Rain o Snow On The Beach.