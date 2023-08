La importancia de la cuarentena en hurones: "Dependiendo del estado de salud del animal, puede salvar vidas"

En el mundo de los animales de compañía, los hurones han conquistado el corazón de innumerables amantes de los animales, convirtiéndose en una de las especies exóticas que más habitan en los hogares españoles, junto a los conejos, cobayas y otros pequeños roedores. Su naturaleza curiosa y su carácter cariñoso los ha convertido en auténticos compañeros de vida.

No obstante, no debemos olvidarnos de que convivir con estos pequeños peludos no siempre es sencillo, requiere de muchos conocimientos y cuidados, desde una dieta saludable para ellos, hasta su forma de comunicarse, pasando por su relación con otros hurones. ¿Has oído hablar alguna vez de las cuarentenas?

Al igual que con cualquier otra mascota, la cuarentena juega un papel vital en la protección de la salud y el bienestar de los hurones cuando decidimos ampliar nuestra familia de mascotas. Si ya tenemos un hurón en casa, es importantísimo respetar los tiempos de cuarentena por diferentes motivos: salud y adaptación.

Isabel Peña, experta en nutrición y educación en hurones con más de 13 años de experiencia y divulgadora a través de su cuenta Little Paws at Home, explica que se trata de algo fundamental y obligatorio cuando traemos un hurón nuevo a un hogar donde ya habitan otros mustélidos.

Cómo hacer una cuarentena y por qué

"Se trata de un periodo en el que el nuevo hurón que llega a casa está aislado del hurón o hurones que ya viven en el hogar", detalla la experta. "La duración depende de la procedencia y condiciones en las que venga el nuevo hurón, pero el mínimo son 15 días".

Según Peña, los motivos por los que debemos hacer la cuarentena son dos: "Dejar al nuevo hurón adaptarse al nuevo hogar y todos los cambios que ha sufrido antes de empezar con las presentaciones entre hurones y, para asegurarnos de que, a nivel de salud, está todo correcto para comenzar las presentaciones".

En este periodo, es importante que observemos cualquier síntoma que pueda presentar el nuevo hurón, así como hacer los chequeos veterinarios que sean necesarios, ya que debemos asegurarnos de que no se produzca el contagio de ninguna posible enfermedad.

"La cuarentena no solo consiste en tener a los hurones en dos jaulas distintas, sino también en habitaciones separadas y tener un protocolo de higiene adecuado cuando pasamos de estar con unos hurones a otros, llegando en los casos más extremos a necesitar una ducha y un cambio de ropa completo al pasar de un hurón a otros", explica Peña.

Además, si nos saltamos la cuarentena, según Peña, lo menos grave que puede pasar es que "las presentaciones sean mucho más difíciles al no darle a los hurones un periodo para ir asimilando poco a poco los olores y la llegada del nuevo individuo a cas".

"En temas de salud, si el nuevo hurón trae algún tipo de parásito interno o externo, puede pegárselo al que ya tenemos en casa, pero mucho más grave... puede contagiar virus o enfermedades que venga padeciendo o incubando", advierte la experta. "A veces, hay enfermedades que no dan la cara al momento de llegar a casa"

En este sentido, Peña explica que, dependiendo del estado de salud del hurón que ya tenemos en casa "las cuarentenas pueden salvar vidas". "Por ejemplo, un hurón anciano, enfermo o inmunodeprimido que se contagia de un virus gástrico puede pasarlo muy mal, necesitar ingresos y complicarse", ejemplifica.

Para realizar una correcta cuarentena, la experta en hurones da algunos consejos básicos, como "ofrecerle al nuevo hurón una habitación donde no va a estar el hurón o hurones que ya tenemos". "Una vez ya ha pasado el periodo más critico de la cuarentena y empezamos con los procesos de presentación e intercambio de olores, sí podemos tener a los hurones en la misma habitación, aunque aún separados", concluye.