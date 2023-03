La cola como una escobilla de váter, el dokeo, los bufidos... así nos hablan nuestros hurones

Todos los animales se comunican de un modo determinado: los perros tienen sus señales de calma, los gatos también utilizan gestos para decirnos qué cosas les gusta y cuáles no y, los hurones, como otros muchos, también cuentan con una serie de gestos o movimientos que nos indican su estado emocional. ¿Sabes cuales son?

Por supuesto, conocemos mucho más acerca de la comunicación canina y felina que de la de estos pequeños mustélidos, por lo que si convivimos con uno de estos animales en casa, deberemos aprender a entenderles y cómo es su forma de comunicarse, empezando porque utilizan la boca para todo.

Isabel Peña, experta en nutrición y educación en hurones con más de 13 años de experiencia y divulgadora a través de su cuenta Little Paws at Home, explica que "el hurón usa la boca para comunicarse, jugar y para conocer el mundo que les rodea".

"Lo más normal y sano es que use la boca y si no la utiliza es porque detrás ha habido mucho castigo", añade. "De todas formas, no va a ir a morderte a hacerte daño, si es joven se descontrolará un poco más pero, si te muerde fuerte es porque no hemos interpretado bien sus señales".

Las "señales de calma" de los hurones

Los gestos, sonidos y movimientos comunicativos de los hurones se pueden separar por categorías: los de nervios/excitación, los de felicidad, los de incomodidad, los de agresión y los de miedo.

"Para entender a nuestros hurones algo que siempre tendremos que tener en cuenta es el contexto, ya que muchos de los gestos que pueden hacer servirán para comunicar diferentes emociones", explica Peña. "De ahí que sea más fácil separar sus gestos por emociones, ya que algunos se repetirán".

Nervios y excitación. Si un hurón se encuentra nervioso ante una situación o muy excitado por un juego, or ejemplo, lo normal es que erice la cola o la mueva rápidamente en zig-zag, o que dokee (el sonido propio de los hurones). "Los nervios pueden ser positivos o negativos, tendremos que atender a las demás señales y a la situación", comenta Peña.

Cuando un hurón está a gusto y feliz, lo más normal es que de saltitos o que juegue simulando ataques o persecuciones. "Aquí también podemos encontrarnos con el dokeo y con el movimiento de la cola"

Un hurón bostezando. LITTLE PAWS AT HOME

Incomodidad . En cuanto a los gestos típicos que harán si se encuentran en una situación que les resulta incómoda, destacan el relamido y los bostezos. "Que se relaman la boca es lo primero que suelen hacer si están incómodos, seguido también de bostezar, que les sirve para liberar la tensión", explica Peña. "Esto es común cuando los coges del pellejo, que la gente se piensa que es porque están relajados y es justo lo contrario". También es común que se queden en una posición estática y la mirada fija (común durante las presentaciones con otros hurones); y los bufidos.

. En cuanto a los gestos típicos que harán si se encuentran en una situación que les resulta incómoda, destacan el relamido y los bostezos. "Que se relaman la boca es lo primero que suelen hacer si están incómodos, seguido también de bostezar, que les sirve para liberar la tensión", explica Peña. "Esto es común cuando los coges del pellejo, que la gente se piensa que es porque están relajados y es justo lo contrario". También es común que se queden en una posición estática y la mirada fija (común durante las presentaciones con otros hurones); y los bufidos. Agresión. "Si hemos ignorado todas las señales de incomodidad, al animal no le queda más remedio que atacar, así que probablemente primero nos enseñará los dientes (más común entre hurones) y después nos morderá", detalla la experta.

Miedo. En cuanto a los gestos del hurón cuando tiene miedo, lo más natural es que erice la cola (piloerección) en un intento de hacerse más grande; y que griten. "Esto es muy común durante las presentaciones y, concretamente, en hurones sordos", comenta Peña. "Si nuestro hurón vocaliza mucho puede ser una señal de que esté sordo". Además, la experta también comenta que los hurones ponen una expresión facial muy sutil, abriendo mucho los ojos, en momentos en los que están asustados.

En resumen, para poder comunicarnos con nuestros hurones correctamente y atender a sus necesidades y a lo que nos están diciendo, es importante que conozcamos estos gestos, sonidos y movimientos, que nos facilitarán el interpretar las situaciones a las que nuestros pequeños se enfrenten.