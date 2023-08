'Bunkering', la práctica que causa vertidos en Gibraltar, amenaza la costa y convierte a los barcos en "bombas flotantes"

Un barco de bandera panameña que transportaba gas licuado, el 'Gas Venus', entró este martes en la Bahía de Algeciras y a media milla de Gibraltar quiso repostar. Se le agarró un barco gasolinera, el 'Hércules 500', pero fallaron las medidas de seguridad provocando un vertido de hidrocarburos que amenaza las costas andaluzas y ceutíes, en un nuevo incidente que pone en cuestión la polémica práctica del 'bunkering'.

¿Qué es el 'bunkering'?

El 'bunkering' consiste en el trasvase de combustible entre dos barcos, uno de los cuales ejerce de gasolinera. Antonio Muñoz, representante del grupo ecologista Verdemar Ecologista en Acción, explica a 20minutos que estos barcos-gasolinera llevan tanques de fuel marino con entre 8.000 y 25.000 toneladas de carburante y se arriman a los barcos petroleros, gaseros y cargueros que necesitan repostar, convirtiéndos ante cualquier accidente en "bombas flotantes". Según la organización, en el Estrecho, el mayor puerto del Mediterráneo de 'bunkering', hay en estos momentos una docena de barcos gasolinera operando donde este martes ocurrió el último vertido de hidrocarburos que amenaza a la costa española.

¿Qué ha ocurrido en Gibraltar?

El incidente se produjo a las 8:22 horas del martes en la parte sur del Fondeadero de Poniente (Western Anchorage), cuando un buque, el 'Gas Venus', que recibía combustible, experimentó un desbordamiento de sus tanques. "Como cuando nosotros repostamos se espera que la manguera se pare sola, pero este barco lo que le pasa es que la válvula automática no ha parado y el fuel se ha salido por el sistema de aireación", según explica Muñoz.

¿Cuánto fuel se ha vertido al mar?

Los ecologistas desconocen cuánto fuel se ha vertido, porque de momento las autoridades de Gibraltar no han dado esa información. La mancha que se ve es porque el fuel pesa menos que el agua y son las corrientes las que lo mueven. "La mancha está ahora en la bahía y por la parte de Punta Europa en Gibraltar", informan los ecologistas.

¿Qué dice el Gobierno de Gibraltar?

El Gobierno de Gibraltar explica en un comunicado que "la cuantificación de la cantidad de petróleo vertido en la bahía no es actualmente la principal prioridad, ya que en esta fase del proceso de limpieza puede resultar errónea". Los esfuerzos se centran tras el suceso en tareas de contención del vertido cuyo impacto limitan a la zona de Camp Bay y Rosia Bay y sus inmediaciones. Sin embargo, y aunque aseguran que "no se ha observado ninguna mancha de petróleo flotando libremente, dicen estar realizando un seguimiento continuo y no descartan que esto pueda suceder "con las mareas".

¿A qué playas podría afectar?

Las autoridades marítimas de Cádiz y Ceuta están en situación de alerta por si tuvieran que adoptar medidas como consecuencia del vertido de fuel. Gibraltar ha montado un plan de contingencia, que incluye el despliegue de barreras anticontaminación, pero las corrientes marinas habituales en el estrecho hacen que dichas barreras no sean del todo efectivas. "Es difícil de prever lo que va a pasar, porque nadie ha dicho cuantos metros cúbicos de fuel marino se han ido al agua. La mancha, el rebose puede tener unos cinco o siete metros", asegura Muñoz, que hace un seguimiento del accidente desde la costa.

El día después del vertido, las únicas playas que permanecen cerradas al baño son las de Gibraltar (Camp Bay y Little Bay tienen bandera roja). Pero los ecologistas han desplegado su red de vigilancia en Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios y Sotogrande. Y advierten de que cabe la posibilidad de que llegue hasta la costa de Málaga. También en Ceuta están en alerta por si fura necesario realizar alguna acción en el entorno portuario ceutí.

¿Cuáles son las afectaciones de los vertidos?

Un vertido de este tipo afecta al medio marino, a las especies y hábitats que allí viven. La docena de barcos gasolinera está localizada en un área rodeada de zonas protegidas y un enclave muy importante de migración de especies marinas y de aves. Los ecologistas denuncian que "si la mancha entra en la costa de La Línea", a veces las corrientes son más fuertes que las barreras, corre peligro una especie de lapa en grave peligro de extinción, la Patella ferruginea, un gasterópodo marino endémico del Mediterráneo occidental, considerado como uno de los invertebrados más amenazados de esta región geográfica. "Y con la misma protección que el lince", dicen los ecologistas. "Si el fuel se pega a las piedras, la lapa se muere". También podrían verse afectados los delfines comunes autóctonos de la bahía.

El vertido del OS35 sale d ela barrera de contención. 20M EP

El hundimiento del OS35, el antecedente

El año pasado, en septiembre y casi en el mismo sitio, cerca del final del Peñón, un buque gasero, el OS35, que transportaba 30.000 toneladas de hierro para encofrado, entró a repostar. Cuando salía se chocó con un metanero (transporte de gas) que le abrió una brecha de varios metros al OS35. Tras ser fondeado a una playa gibraltareña, un temporal hizo que el barco se rompiera en dos y se filtraron 800 toneladas de hidrocarburos, fuel pesado y aceites, que las barreras de contención no sostuvieron.

Treinta años de lucha contra el bunkering

El 'bunkering' es una práctica legal, pero las organizaciones ecologistas llevan treinta años protestando porque se realiza sin suficientes medidas de seguridad. "La actividad es trepidante y se realiza en cualquier circunstancia, con viento de levante y deponiente, lloviendo, da igual las mareas, pese a que ahora se ponen más barreras anticontaminación, acarrea un riesgo", denuncia Muñoz.

Verdemar EA denuncia que no ha pasado un año desde el naufragio de OS35 y ya tenemos otro vertido en Gibratar.

Esto sucede porque los buques hacen bunkering con poca tripulación y sin medidas de seguridad. pic.twitter.com/oXrF7CaCCk — Verdemar Ecologistas en Acción (@Verdemar_EA) August 1, 2023

También Greenpeace lleva tiempo denunciando que "Gibraltar se ha convertido en la gasolinera ‘low cost’ de miles de buques; y Algeciras se ha convertido en su retrete".

El 'brexit' dificulta las denuncias

Como la mayoría de los incidentes con estos barcos gasolineras ocurren en aguas disputadas o gibraltareñas, hasta hace nada ecologistas como Verdemar interponían las denuncias por mala práctica o contaminación de vertidos en la UE. "Pero con el brexit, ahí hay un limbo y la única opción que nos queda es hablar directamente con el primer ministro de Gibraltar", explica Muñoz.

La nube tóxica

Los vertidos no son la única preocupación de los ecologistas gaditanos. Desde hace unos días ha vuelto a aparecer una nube que achacan a la contaminación atmosférica por culpa de las emisiones intensas. "El estrecho es un sitio angosto por el que pasan al año 120.000 barcos", asegura Muñaz. Lo que solicita su organización es se cree una ECA (Environmental Control Area- Área de Control Mediambiental, por sus siglas en inglés) que obligue a los mercantes a circular por la zona con fuel más ligero y menos contaminante. "El nivel de emisiones que sufrimos es altísimo. Estamos trabajando con estudios de la Universidad de Cádiz que ya encuentran compuestos nocivos para la salud que causan reducción de la esperanza de vida, mortalidad y morbilidad por estas exposiciones", según Verdemar Ecologistas en Acción.

El transporte marítimo

Los ecologistas recuerdan que entre el 80% y el 90% del comercio mundial se realiza por transporte marítimo. Como consecuencia de este uso masivo, es el mayor consumidor de combustible en la industria del transporte es el transporte marítimo internacional. La alta cantidad de consumo de combustibles fósiles conduce a una alta cantidad de emisiones. Por eso reivindican para empezar que se puedan cuantificar dichas emisiones.