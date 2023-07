Iturgaiz carga contra el PNV tras el portazo a Feijóo: "Arrieros somos y nos vamos a encontrar en el camino"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido este viernes al PNV después del 'portazo' que le han dado al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo. "Arrieros somos y más temprano que tarde nos vamos a encontrar en el camino", ha afirmado el dirigente vasco.

De esta manera, le ha dado un toque de atención a la formación nacionalista, después de que su líder, Andoni Ortuzar, presumiera de que ha sido su partido el que ha quitado a Feijóo las posibilidades de formar gobierno.

Por otra parte, Iturgaiz ha recordado que el Partido Popular vasco es "clave" para llevar a cabo iniciativas durante la próxima legislatura en territorio vasco. En los últimos comicios municipales, PNV y PSE-EE no consiguieron mayoría absoluta, por lo que podría necesitar el apoyo de los populares para sacar adelante las diferentes medidas.

No obstante, durante una entrevista para Radio Euskadi, el líder popular vasco ha asegurado que Feijóo no debe "desistir" en tratar de ser investido presidente, pues no se puede olvidar que "ha ganado las elecciones". En esta misma línea, también ha recordado que el líder popular cuenta con "un programa y un proyecto" que debe "enseñarlo en las Cortes Generales".

También ha animado al Feijóo a iniciar diálogos con los demás partidos políticos, lamentando que algunas formaciones "rápidamente le hayan pegado un portazo". El Partido Nacionalista Vasco cerró la puerta a un diálogo con los populares de cara a pactar una posible investidura en la que también sería necesario el apoyo de Vox, una formación incompatible con el PNV.