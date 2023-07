PNV y Junts piden a Sánchez que mueva ficha para conseguir sus votos para la investidura

La presidenta de Junts, Laura Borrás, y el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, han criticado lo que consideran el inmovilismo de Pedro Sánchez a la hora de recabar sus apoyos para la posible investidura del candidato socialista. Ambos han coincidido en trasladarle la responsabilidad al presidente en funciones y le instan a atender sus demandas.

"Tiene una responsabilidad y sabrá perfectamente cómo ejercerla, no con palomas mensajeras", ha sostenido Borrás en una entrevista este viernes en Vilaweb recogida por Europa Press. En sus declaraciones, ha reivindicado su propuesta de referéndum y amnistía en una mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno.

La líder independentista ha reiterado que no les da miedo ir a una repetición electoral porque, a su juicio, Junts no tiene nada que perder. Ha explicado que no delimitan "ningún marco de las negociaciones" y que una posible propuesta socialista con el traspaso de Rodalies y una mejora del sistema de financiación es "insultar la inteligencia de la gente".

Por su parte, Aitor Esteban ha criticado que Sánchez espere "tumbado" a la espera de que los demás crean que "es él o nada" para presidir el Gobierno, y pretenda "una investidura lo más barata posible". Además, ha insistido en pedir a Sánchez un programa y planteamientos para Euskadi si quiere los votos jeltzales, y ha dicho que ahora los socialistas solo quieren hablar de la Mesa del Congreso.

En todo caso, el representante jeltzale ha asegurado que, en cuanto a la elección del presidente del Gobierno, "las posiciones están bastantes claras", ya que, en el caso del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "si está Vox de por medio, no tiene nada que hacer". Así, ha insistido en que el PNV tiene un programa y unos planteamientos sobre Euskadi y que "eso es lo que se debe negociar" si Sánchez quiere contar con sus votos en la investidura.

Sánchez ya cuenta con las advertencias de dos de sus hipotéticos socios para una posible investidura. Por el momento, más allá del encargo por parte de Sumar a Jaume Asens para intentar garantizar la continuidad del Gobierno de coalición con el apoyo o la abstención de Junts, no ha habido noticia de otro avance en las negociaciones, pese a que EH Bildu ya ha confirmado que apoyará al investidura de Sánchez.