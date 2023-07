Así es Víctor Ortiz, el actor y acróbata que da vida a Wilbur en 'El Grand Prix'

El Grand Prix se estrenó el pasado lunes en La 1 con un gran éxito de audiencia, aunque esta nueva versión del siglo XXI trajo algunas novedades que no gustaron a los espectadores.

Mientras que volver a ver a Ramón García al frente o la presencia de la actriz Michelle Calvó fueron aplaudidas por los seguidores del formato, la participación de Cristinini o de Wilbur fueron más discutidas en redes.

"Soy fan desde pequeño, me encantaba El Grand Prix. Lo he visto con mis padres y mi ilusión es poder concursar. Pero no tengo pueblo. Haré las pruebas, me dejaré fluir…", explicó el acróbata en la presentación del programa.

Y es que Wilbur es el encargado de mostrar a los espectadores la mecánica de las pruebas de una forma muy diferente, haciéndolo en tono cómico y mediante acrobacias.

Campeón de España

Víctor Ortiz, que es su nombre real, en un actor y acróbata con más de 16 años de experiencia en el mundo del espectáculo. Antes fue gimnasta de alta competición, llegando a ser Campeón de España.

Pero, como él dice, siempre quiso "ser payaso", y por eso derivó hacia la interpretación en el año 2003, cuando cambió la disciplina deportiva por la libertad artística del circo, haciendo su primer show: Piti y Wilbur, junto a su compañero José Ignacio.

También ha trabajado como actor en publicidad, doble en películas, acróbata del Circo del Sol, entre otras actividades profesionales, siempre relacionadas con el espectáculo.

Su propia compañía

Junto a David Morales, el Capitán Maravilla, monta una compañía y estrenan en 2010 MonoAMonoB, ganador del premio del público en el TAC (Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid) y con el que recorrieron gran parte de España y países como Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Japón…

En 2014 decide realizar su espectáculo en solitario Piensa en Wilbur, un show plagado de acrobacias, humor y riesgo: "La única manera de la que sé vivir", reconoce.

Gracias a su depurada técnica y un físico fuera de lo común, logra crear situaciones imposibles que dejan al público sin palabras, demostrando que la acrobacia no es solo un deporte.