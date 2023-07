Así es Cristinini, la narradora de 'El Grand Prix' que tiene millones de seguidores en Twitch

El Grand Prix ha vuelto por todo lo alto a Televisión Española. Y es que la nostalgia está de moda y el público estaba deseando volver a ver los enfrentamientos entre pueblos en el programa de Ramón García.

Este clásico, que ha tardado 18 años en volver a televisión, logró conquistar a la audiencia el pasado lunes, el día de su estreno, con un 26,1% de share, lo más visto del día, y 2.572.000 espectadores.

Sin vaquilla de verdad, pero con una persona disfrazada de dicho animal, el dinosaurio Niko o Wilbur fueron algunas de sus novedades junto a las dos presentadoras, Michelle Calvó y Cristinini, que acompañaron al veterano maestro de ceremonias.

Llamó mucha la atención el papel de la streamer, ya que fue la encargada de narrar las pruebas, a más puro estilo de su canal de Twitch, donde acumula 3,3 millones de seguidores.

Cristinini es la experta en los juegos y los retransmite desde su cabina contando curiosidades, aficiones… Además, su labor es la de conectar el programa con el público joven a través de las redes sociales.

De izda a decha, Wilbur, Cristinini, Michelle Calvó y Ramón García. RTVE

Una gran formación

Cristina López Pérez, su nombre real, nació en Salou en 1989, y estudió en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, donde completó las carreras de Informática y Administración de Empresas.

Sabe cinco idiomas (castellano, catalán, inglés, ruso y francés) y sus comienzos laborales fueron en una recepción de hotel, pasando por trabajos de administración en oficinas o dependienta en una cadena de videojuegos.

Los 'streamers' Reven y Cristinini en 'Disaster Chef' con Ibai Llanos y Masi. TWITCH

Los videojuegos y la televisión

Aparte de su faceta de streamer en Twitch, en el sector de los esports ha sido presentadora y reportera de The Gaming House, y presentó programas en Meristation y en Movistar eSports.

También ha sido la presentadora del formato Hoy no se sale para la plataforma de Ubeat, además de colaborar en Zapeando de La Sexta y en el programa de radio Vodafone Yu. Su último trabajo ha sido como presentadora de Time Zone, un escape room con famosos en HBO Max.

"Aunque no lo parezca, ser streamer es muy solitario. Yo me he sentido muy sola, muchas veces en muchos aspectos. Tal cual, darle al botón de stop y ponerme a llorar", llegó a reconocer en su documental, Mi Historia.