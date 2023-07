El voto por correo no puede fallar. Casi todos los protagonistas de esta campaña electoral han tenido que improvisar. Yolanda Díaz no tenía cerrada su coalición con Podemos, Alberto Núñez Feijóo trabajaba con un calendario que aún le daba 6 meses más para darse a conocer y Santiago Abascal estaba escaso de cuadros para sus listas al Congreso. Al PSOE –aunque fue su líder, Pedro Sánchez, quien apretó el botón nuclear– también le pilló con el pie cambiado. Si todos los actores están siendo capaces de llegar al 23-J con sus deberes cumplidos, Correos no debería ser menos. La sociedad estatal no solo se juega su prestigio, también está en juego el derecho al voto de cientos de miles de españoles.