Correos asegura que este martes dará la documentación para votar al 100% de los electores

Los 47.000 ciudadanos que pidieron el voto por correo y todavía no habían recibido la documentación lo harán a lo largo de este martes. Así lo asegura la dirección de Correos, que ha anunciado que hoy se pondrá a disposición del 100% de los electores la documentación requerida para ejercer el sufragio por vía postal. Además, de los 450.000 votos que no se pudieron entregar al no estar el afectado en casa, la dirección de la empresa pública ha asegurado que ya se han recogido más de 50.000. "No será por falta de disposición, medios y garantías para que todo el mundo que lo ha solicitado pueda votar", defienden en el Gobierno.

En un comunicado, la empresa pública explica que ayer, lunes, desde las 19.00 horas hasta el cierre de las oficinas a las 22.00 se recogieron más de 50.000 documentaciones electorales de las que estaban pendientes de retirar por los electores, después de que Correos hiciera público el dato de que había más de 450.000 sufragios que no habían podido ser entregados al no haber localizado los carteros a los destinatarios.

