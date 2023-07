Feijóo culpa de los 450.000 votos sin entregar al equipo directivo "mediocre" de Correos del ex jefe de gabinete del PSOE

A dos días para que expire el plazo para ejercer el voto por correo y con 450.000 votos en las oficinas de Correos que no han sido recogidos por sus destinatarios, el líder del PP y candidato a las generales ha cargado contra la dirección de la empresa pública, al frente de la cual está el ex jefe de gabinete de la Ejecutiva del PSOE Juan Manuel Serrano. "No tengo sospecha sobre Correos, lo que tengo es la confirmación de que el equipo directivo de Correos es muy mediocre y que no hizo una buena planificación para evitar todo el lío que hemos tenido con una empresa postal que ha sido impecable durante todos los procesos electorales que hemos tenido en España", ha señalado en una entrevista en Antena 3.

A la "gravedad" de este asunto, Alberto Núñez Feijóo, que también fue presidente de Correos, ha puesto de manifiesto que, además, dicha compañía debe más de mil millones de euros, es decir, ha tenido unas altas pérdidas bajo el mando de Serrano durante cuatro años. También ha lamentado que los españoles no conocieran hasta este lunes los datos sobre los votos que no han podido ser entregados por no haber sido localizados los electores y ha dejado entrever que eso no ocurría bajo su mandato.

Por otro lado, el líder de la oposición ha advertido de las consecuencias negativas que podría conllevar poner peajes en las autovías, tal y como se ha comprometido a hacer el Gobierno con Bruselas. Eso sí, no ha especificado si el PP lo aplicará en caso de llegar a la Moncloa. "Vamos a ver qué se puede renegociar, pero esto de poner un peaje cada kilómetro en cada autovía perjudica a la periferia del país y eso conlleva una discriminación".

Asimismo, el dirigente popular advierte de que es una medida de "enorme calado económico" que se debe ver con "mucha exactitud y ver el impacto que produce". Eso sí, si algo tiene claro Feijóo es que Bruselas no ha sido el que ha pedido esta medida al Gobierno, sino que ha sido este el que le ofreció la medida "para percibir fondos".

Durante la entrevista, Feijóo ha esbozado las que serían sus primeras medidas en caso de gobernar. Así, además de rebajar el IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros y reducir el IVA de la carne, el pescado y las conservas, ha desvelado que ya busca la fórmula para rebajar el IVA a las peluquerías. "En este momento le he pedido al equipo que me diga si podemos comprometernos en bajar el IVA de la peluquería porque hemos visto que se han cerrado muchos salones porque creemos que pasar de un 10% a un 21% ha sido muy duro".

En cuanto a las pensiones, Feijóo ha vuelto a aclarar este martes que cometió el error de afirmar que el PP siempre las ha revalorizado conforme al IPC. Si bien no siempre fue así, el líder popular ha subrayado que su partido siempre las ha subido y, en cambio, el PSOE las congeló.