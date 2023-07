Tres opciones para un domingo ardiente

Hoy es martes. Hace unas horas que ya no se pueden publicar sondeos y ya me siento un huérfano demoscópico. Normal. Como buen cafetero de la política, no solo le he echado un vistazo a casi todas las encuestas que han publicado los medios en estas dos últimas semanas, sino que incluso he repasado las tripas cada vez más esotéricas del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el señor Tezanos, a quien ya nadie podrá arrebatar el cetro de hooligan mayor del Gobierno de España.

De lo visto, me quedo con que caben algunas sorpresas y que quizás haya más partido del que se piensa, pero que, si no hay novedad alguna, habrá que aplicar el principio de la navaja de Ockham, ese que sostiene que ante un problema hay que pensar siempre en la explicación más simple antes que en cualquier otra. O sea, que hay que dejarse llevar por el sentido común. ¿Y qué nos dice este sentido que en política suele ser el menos común de todos? Pues que el domingo por la noche nos podemos encontrar tres opciones.

Primera. La más probable. Que Feijóo necesite a Vox para gobernar y se ponga a pensar qué ministerios le concede a los de Santiago Abascal y cierra España. Segunda. Menos probable. Que Feijóo se haga un Juanma Moreno o un Díaz Ayuso y saque los escaños suficientes para gobernar en solitario, cosa que no parece tan posible, salvo que haya un enorme efecto de caballo ganador. Y tercera. Aún menos probable. Que Pedro Sánchez remonte y sea capaz de armar un gobierno con Sumar y gracias a los votos favorables de Bildu, Esquerra, PNV y de los embajadores en España de Puigdemont.

En cualquiera de los tres casos, nos espera un domingo ardiente. Y en algunos partidos más que en otros. No se desesperen, que ya queda menos para saberlo… y para que llegue agosto.