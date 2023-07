Feijóo aspira a firmar nuevos pactos de la Moncloa con el PSOE en la próxima legislatura: "No existen las dos Españas"

El líder de la oposición y candidato del PP a las generales de 2023, Alberto Núñez Feijóo, reivindica el espíritu de la Transición. Con las encuestas de su parte, el presidente popular vuelve al modelo de la España del consenso y promete que de llegar a la Moncloa, sustituirá las coaliciones de partidos por los pactos de Estado. En concreto, ha propuesto cinco "pactos de la Moncloa", como los ha llamado. Porque "no existen las dos Españas que algunos quieren resucitar sin éxito", ha señalado desde lo alto del Faro de Moncloa, con vistas a su objetivo. "Estamos cerca de Moncloa, pero no dentro", ha reconocido a siete días de la cita con las urnas.

Feijóo ha esbozado los cinco acuerdos en los que trabajaría en la próxima legislatura con el PSOE: un pacto institucional que mejore la calidad de la democracia, preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control; un pacto por el Estado del bienestar, que garantice la viabilidad de la sanidad pública y la estabilidad de la educación para las próximas generaciones; un pacto por el saneamiento económico, que garantice la solvencia de los más vulnerables y de la clase media, y busque un camino más próspero para los jóvenes.

También, un pacto por las familias, para que tengan mayor capacidad para lo prioritario: compartir tiempo con los suyos y hacer posible la conciliación y un pacto territorial destinado a fortalecer la España de las autonomías, mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes. "Con que salga uno de los cinco, la legislatura habrá merecido la pena", ha añadido.

Feijóo ha recurrido de nuevo al lenguaje de la Transición para pedir el voto que haga posible el "cambio sin ira". "No busco venganza ni escarmiento, sino una victoria". Y para ello, como lleva haciendo en las últimas semanas, Feijóo ha solicitado a los españoles una "gran mayoría", que le otorgue un "mandado claro y rotundo". Esto para ejercer una política de acuerdos y no una política autoritaria, aclara.

Asimismo, se ha empleado en marcar distancias con Vox. "Quien pretenda imponerme algo, se equivocará. Me imponen mis principios y mis compromisos, me obliga el pueblo que me vota y quien no lo haga, deber servicio publico; no seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío". Por lo contrario, el popular ha achacado al presidente socialista haber "entregado la gobernabilidad de España a quienes quieren romperla" y amagar con volver a hacerlo: "Hace unas horas, Sánchez ha reiterado que volverá a pactar con ERC y Bildu; se ha hecho de España un laboratorio en el que llevar experimentos dañinos para la convivencia y se ha promulgado leyes que buscan la división".