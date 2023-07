Paloma Barrientos revela que hace una semana Gabriela Guillén le aseguró que era la novia de Bertín Osborne: "Había testigos"

La nueva paternidad de Bertín Osborne ha pillado por sorpresa a todos, incluso al cantante que, en repetidas ocasiones, ha destacado que el embarazo de su ahora expareja, Gabriela Guillén no estaba planificado, pues ha asegurado que ambos rompieron su relación sentimental hace tiempo.

Este jueves, sin embargo, Paloma Barrientos ha comentado en el Club Social de El programa de Ana Rosa qué sucedió en el cumpleaños de 'El Turronero', cuando coincidió con ambos.

"Hace una semana fue la famosa fiesta de 'El turronero'. Estaba Bertín Osborne, que es amigo íntimo de este, acompañado de Gabriela", ha apuntado Barrientos, que, además, ha señalado: "Estaban de testigos Rafa Dona y su mujer, el creador de El Capote, firma donde se conocieron Bertín y Gabi. Los dos estuvieron juntos en una mesa".

"En un momento determinado, me acerco a Gabriela y le digo: '¿Eres la amiga de Bertín?', y ella me respondió: 'No soy la amiga, soy la novia'", ha relatado la colaboradora, a quien el resto de sus compañeros han comenzado a interrumpir, aunque Barrientos ha agregado: "Ella estaba con el AVE pagado, en el hotel Colón con una amiga. Si no se hubiera llevado bien con Bertín no la habrían invitado. En esa fiesta, vuelvo a insistir, no estaría si no fuera la pareja de Bertín Osborne".

La reacción de Alessandro Lecquio al embarazo de Gabriela Guillén

El conde, como es habitual, no se ha mordido la lengua y, tras destacar que parecía que la decisión de estar embarazada había sido solo de Gabriela Guillén, ha apuntado que, en su opinión, un embarazo tiene que ser cosa de dos.

"La decisión de embarazarse es de dos porque hay maneras de que, aunque uno lo haya decidido, no suceda", ha apuntado Sandra Aladro, a lo que Alessandro Lecquio ha respondido: "Con todos los métodos que hay hoy en día, a mí me cuesta empatizar con él. Me cuesta creer que pueda haber errores. El fallo del sistema tiene que coincidir con el acierto del cuerpo y con 70 años... Hombre, ya no se tiene un semen de fuerza".

Asimismo, el conde ha apuntado que tiene muy buena relación con el cantante: "Yo le quiero mucho, me cae fenomenal Bertín, me parece un señorazo".

La respuesta del conde Lecquio a Ana Obregón

Otra de las reacciones más sonadas en las últimas horas ha sido la de Ana Obregón, que hace solo unos meses estuvo en boca de todos por su decisión de recurrir a la gestación subrogada para tener a su nieta. Para ello, la actriz utilizó el material genético de su hijo, Aless Lecquio, fallecido a causa de un cáncer.

La decisión de Obregón no sentó nada bien a Alessandro Lecquio que, incluso, dejó en el aire en repetidas ocasiones si iría a conocer a la pequeña Ana Sandra o no, pues es el abuelo de esta. Ahora, la actriz ha comentado la nueva paternidad de Bertín Osborne a los 69 años.

La actriz compartió este mensaje en sus 'stories' de Instagram. @ANA_OBREGON_OFICIAL

"¡Enhorabuena, Bertín! ¡Cuánto me alegro y lo sabes!", comentaba Ana Obregón en una publicación en su perfil de Instagram: "Tu suerte es ser hombre, ¡así que no te criticarán!".

Ante esto, el conde no ha podido evitar estallar: "Es que no se puede comparar. En el matiz está la diferencia. Es que no tiene nada que ver, ¡pero nada!". Por su parte, Paloma Barrientos ha apuntado: "Pues yo estoy en contra, antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela hubo muchísimas críticas al principio, precisamente por la edad de Ana, os lo recuerdo".

"Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver. Nada, es que no tiene nada ver una cosa con la otra", ha agregado Alessandro que, además, ha señalado: "No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo. No hay que explicarlo, se entiende perfectamente, por favor...".