Avalancha de excusas en Ponferrada para no presentarse a las mesas electorales el 23-J: "Hemos recibido más de 500 alegaciones"

La formación de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio se está retrasando en algunos municipios de España. Las excusas para evitar ser miembro de la mesa han crecido con respeto a los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. El principal problema son las vacaciones de verano. Muchos ciudadanos ya tenían contratados sus viajes y les ha pillado por sorpresa el adelanto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras la celebración de los correspondientes sorteos para ocupar los puestos en las mesas electorales, se produjo un envío masivo de excusas por parte de los seleccionados. Este fue el caso de la Junta Electoral de Ponferrada, donde han recibido "más de 500 alegaciones" para evitar ser miembro de la mesa. Así lo ha asegurado a 20minutos el letrado y secretario de la Junta Electoral ponferradina, José Miguel Carbajosa.

En el sorteo, se escogen nueve nombres por cada una de las mesas electorales. Tres corresponden con los titulares —el presidente y dos vocales—, mientras que los otros seis son suplentes —dos por cada uno de los titulares—. En el municipio de Ponferrada hay un total de 84 mesas, de las cuales todavía no se han terminado de completar en su totalidad por las alegaciones que se han presentado en los últimos días. "Eso no quiere decir que haya una situación alarmante", ha explicado Carbajosa.

No habrá problemas el día de las elecciones

El municipio leonés sufrió una situación similar en la cita electoral del 28 de mayo. "Hasta dos o tres días antes de las elecciones no se suelen conformar por completo las mesas porque hay mucha gente que no puede acudir por razones justificadas", ha aclarado. El secretario ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. "Se está diciendo que el domingo no se podrá votar en Ponferrada o que habrá problemas y eso es mentira", ha asegurado.

Existen "problemas puntuales con alguna mesa", "en 4 o 5" faltan varias personas para cerrar la lista de miembros. Aun así, la situación no preocupa a la Junta Electoral porque "todavía quedan diez días por delante para hacer los correspondientes llamamientos". En los próximos días se irá notificando a otros ciudadanos para sustituir a los que se ausentarán de su cargo el 23 de julio.

De todos modos, y tal y como recoge la Ley Electoral, las mesas se constituyen a las 8.00 horas del día de la cita, que en este caso sería el 23 de julio. Es por ello que todavía no se han constituido a efectos legales ninguna mesa de ningún municipio español. El domingo de elecciones tendrán que presentarse a las ocho de la mañana las nueve personas elegidas para cada mesa —presidente, vocales y suplentes— para formalizar la mesa y abrir las puertas de los colegios.

La principal excusa son las vacaciones

Bien es cierto que en la Junta Electoral de Ponferrada han notado un importante incremento de las alegaciones para no ser miembro de las mesas con respeto a las elecciones municipales del 28 de mayo. Han recibido más de 500 excusas para no acudir a la cita, programada en pleno verano. "Era algo que nos esperábamos", ha puntualizado Carabjosa.

Entre todas las alegaciones recibidas en los últimos días, lo más repetido son las vacaciones. "Hay seis personas que están constantemente trabajando en resolver las excusas", ha explicado el secretario. Todavía está el plazo abierto para presentar cualquier tipo de reclamación tras recibir la notificación para acudir como miembro a la mesa electoral.