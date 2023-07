Solo en la Comunidad de Madrid hay más dos millones de personas que les ha tocado estar el próximo 23-J en las elecciones, sea como suplentes o como miembros de la mesa electoral. En el área metropolitana de Madrid, los ciudadanos convocados alcanzan el total de 30.000, repartidos en 416 colegios electorales y 3.478 mesas electorales.

Debido a las fechas estivas en las que se van a celebrar las próximas elecciones generales, se estima que no todos los colegios estén abiertos ya que o bien se están haciendo obras de mejora de la infraestructura ahora que no hay clases, o bien no cuentan con la climatización necesaria para afrontar una jornada que se prevé calurosa. De hecho, al menos una quincena de colegios en Madrid no podrá utilizarse precisamente por estas razones.

Como esta situación significará que algunos de los citados para ser mesa electoral se tengan que mover más lejos para llegar al colegio, la empresa de carsharing que opera en la capital, Zity, ha ofrecido su flota de vehículos de manera gratuita a aquellos que hayan sido llamados para las elecciones.

Cómo ir gratis en coche al colegio electoral

La compañía ha anunciado que el próximo 23 de julio ofrecerá su servicio de forma gratuita para aquellos ciudadanos que participen como presidentes, vocales y suplentes en las mesas electorales. Para poder disfrutar de estos coches de manera gratuita, habrá que realizar la correspondiente solicitud, que se debe realizar antes de las 15.00 del jueves 20 de julio.

Las personas llamadas a formar parte de las mesas electorales dentro de la zona de servicio de Zity, deberán enviar un correo electrónico a hola@zity.eco adjuntando una copia escaneada o fotografía legible de la carta de nombramiento.

El email se deberá enviar desde la cuenta de correo que esté asociada a la plataforma, ya que habrá que estar registrado en Zity para poder disfrutar del servicio. Al enviar el correo, habrá que poner en el asunto "Me ha tocado mesa".

Por otro lado, y para mejorar la movilidad ese día, los usuarios que realicen un alquiler en 23 de julio recibirán como compensación un bono de 3 euros para el siguiente trayecto. Las condiciones son realizar la reserva entre las 8 y las 20.00 horas del día de las elecciones. el descuento podrá utilizarse hasta el viernes 28 de julio a las 20.00.