Estos días, los Ayuntamientos de toda España están celebrando los sorteos de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Una serie de ciudadanos tendrán, por lo tanto, cita doble con las urnas, ya que además de depositar su voto deberán formar parte de las mesas para coordinar y corroborar el correcto funcionamiento de la jornada electoral y la limpieza de las elecciones.

A la dificultad de muchos ciudadanos para acudir a las urnas el día de la votación por lo atípico de la fecha se suma, por tanto, el azar que hará que muchos españoles deban presentarse en los colegios salvo causa mayor el día de la jornada electoral. Aunque hay una serie de supuestos que pueden liberar al elegido de formar parte de la mesa, hay que tener en cuenta que no recoger la notificación no es uno de ellos.

No recoger la notificación no exime de ser mesa

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los seleccionados para formar parte de la mesa electoral deben ser notificados "en el plazo de tres días". Esta notificación, junto con un manual de instrucciones de las funciones a asumir como miembro de la mesa, se envían por correo certificado, por lo que deben entregarse al propio titular.

En el caso de que la persona seleccionada no se encuentre en el domicilio o no reciba la carta con la notificación, será la Policía Local la encargada de localizar y entregar personalmente la notificación de la mesa electoral. Si no se consigue localizar a la persona seleccionada, se dejará un recibo en el buzón instando a recoger la notificación en la oficina de Correos y se notifica a la Junta Electoral Central.

En cualquier caso, por lo tanto, no recoger la notificación de mesa electoral no exime en ningún caso formar parte de la misma. De hecho, las sanciones, según recoge el artículo 143 de la LOREG, "incumplir sin causa justificada" la obligación de ser mesa puede suponer una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses.