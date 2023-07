Los españoles apoyan endurecer las penas por malversación y la selectividad única, pero desaprueban los 20.000 euros para jóvenes

Las cuatro fuerzas políticas de mayor peso a nivel nacional han presentado ya sus programas para las elecciones generales del próximo 23 de julio, aunque no todas las propuesta convencen por igual a los electores. Según una encuesta realizada por el Instituto DYM para 20minutos, la mayoría de españoles —con independencia de su afinidad política— están a favor de endurecer las penas por malversación y establecer una prueba de acceso a la universidad única en toda España, mientras que dan un suspenso generalizado a la 'herencia universal' de 20.000 euros planteada por Sumar para los jóvenes.

La medida que más consenso suscita entre los electores es el endurecimiento de las penas por malversación de fondos públicos, aprobado por el 89,2% de los encuestados. Ese porcentaje de apoyo se eleva hasta el 94,5% entre los votantes de Unidas Podemos y hasta el 98% entre los electores que en 2019 se decantaron por Ciudadanos. Tan solo el 3,3% de los entrevistados se opone a la modificación del Código Penal que supondría la medida planteada por PP y Vox.

Las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal también se comprometen en sus respectivos programas a recuperar el delito de sedición, aunque esa medida no despierta el mismo consenso que la anterior. El 52,8% de los encuestados se muestra partidario de reintroducir la sedición en el Código Penal, frente a un 21,5% que se opone y un 25,7% que 'no sabe o no contesta'. Los electorados se encuentran divididos. Por un lado, apenas un 28,8% de los votantes de Unidas Podemos aprueba el cambio normativo, mientras que entre los electores de PP, Vox y Ciudadanos el porcentaje de apoyo ronda el 70%, por encima del 53,4% del PSOE.

En el ámbito jurídico, la tipificación de los referéndums ilegales propuesta por el PP tampoco consigue un claro apoyo. Uno de cada dos encuestados lo aprueba, mientras que de uno de cada cuatro se muestra reacio. El 71,5% de los votantes de Ciudadanos respalda el planteamiento de los populares, frente a un 61,1% y un 60,7% de los entrevistados que en 2019 se decantaron por PP y Vox respectivamente. También un 53,4% de los votantes socialistas aprueban esta medida, así como un 39% de los del partido morado.

Sí a una EBAU única, no a la 'herencia universal'

Una medida que sí logra una aprobación generalizada es la implantación de una única EBAU en toda España, apoyada por el 71,9% de los encuestados. Quienes respaldan en mayor medida esta propuesta planteada por el partido de Feijóo son precisamente los electores del PP (84,7%), seguidos por los de Ciudadanos (84,4%). La formación de Abascal también defiende la sustitución del sistema actual de acceso a la universidad por una prueba común en todo el territorio nacional. Sin embargo, pese al apoyo y las mínimas diferencias, los entrevistados que en 2019 votaron a Vox son el cuarto electorado que menos aprueba el cambio (75,2%), por detrás de los votantes de PSOE (77,4%) y solo por delante de los de Unidas Podemos (71,4%).

Dos de cada tres encuestados apoyan también el aumento del permiso de paternidad o maternidad de 16 a 20 semanas. Los electores de Unidas Podemos son, con diferencia, los más partidarios de esta medida. El 90,2% la aprueba, frente a un 72,7% de los votantes del PSOE, un 69,1% de los del PP y un 60,2% de los de Vox. Los entrevistados que en 2019 eligieron la papeleta de Ciudadanos se encuentran divididos, aunque el 52,5% aprueba la ampliación del permiso de maternidad o paternidad.

Del lado contrario, el 71% de los entrevistados rechaza la denominada 'herencia universal' de Sumar, es decir, el pago de 20.000 euros a los jóvenes al cumplir la mayoría de edad. De hecho, apenas un 21% de los votantes de Unidas Podemos y PSOE aprueban la propuesta, así como un 18,1% de los de Vox; frente al respaldo de solo un 7,4% y un 1,6% de los electores de PP y Ciudadanos.

Más división produce la derogación de la ley contra la violencia de género, aunque en cómputo general un 54,8% de los encuestados se opone a esta medida defendida por Vox. Los votantes de Abascal son precisamente quienes más apoyan la supresión de dicha norma (65,8%), seguidos por los de PP (43,1%) y Ciudadanos (42,1%). En cambio, el porcentaje de apoyo cae hasta el 22,5% y el 14,8% respectivamente entre el electorado de PSOE y Unidas Podemos.