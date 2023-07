Brote europeo de echovirus-11 en recién nacidos, con dos casos en España: ¿Es grave la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está monitorizando un brote de echovirus-11 (E-11) entre recién nacidos de seis países europeos, entre los que se encuentra España junto a Francia, Italia, Croacia, Suecia y Reino Unido. En total se contabilizan hasta la fecha 26 casos, de los cuales diez han muerto. El organismo asegura que "el riesgo para la salud pública de la población general es bajo" y los microbiólogos consultados por 20minutos hacen un llamamiento a la calma, al tiempo que transmiten "tranquilidad" a las mujeres embarazadas a punto de dar a luz.

Según la información remitida a las comunidades autónomas por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), en España se han registrado dos casos en lo que llevamos de año. Según la última actualización de la OMS, se trataba de una pareja de gemelos que nacieron de forma prematura en enero de este año. De ellos, uno no resistió la infección y el otro la superó sin secuelas tras pasar por una UCI neonatal.

Según la escueta información del CCAES, "en la mayoría de los casos se trata de niños prematuros nacidos antes de la 37 semana de gestación". La revista europea sobre vigilancia, epidemiología, prevención y control de enfermedades infecciosas Eurosurveillance detalla los casos en Francia, que fue el primer país que informó y el que más casos ha reportado: un total de nueve, siete de los cuales fallecieron al poco de nacer -con entre cinco y 40 días de vida-. Todos menos uno fueron bebés nacidos entre la semana 31 y 36 de gestación -un embarazo se considera a término a partir de la semana 37- y con bajo peso -menos de tres quilos-. Solo uno nació en la semana 39 y con más de tres quilos de peso, pero también falleció. Los primeros casos se registraron en julio de 2022 y los últimos hasta la fecha, en marzo de este año. La OMS indica que de los ocho casos prematuros eran cuatro parejas de gemelos.

Gemelos prematuros

Los dos bebés españoles también eran hermanos gemelos, uno de los cuales murió. "Aunque se ha informado previamente esta infección en gemelos, la observación de siete pares de gemelos entre los 24 casos es superior a lo esperado", observa el CCAES. En Reino Unido también se reportó un par de casos en dos hermanos nacidos a la vez. Ambos murieron al décimo día de vida al desarrollar "hepatitis y fallo multiorgánico con rápido deterioro desde el cuarto día de vida". Las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de E-11. Actualmente, Reino Unido no tiene conocimiento de nuevos casos adicionales. A estos casos hay que sumar uno en Croacia en junio de este año, siete en Italia entre los pasados abril y junio y cinco en Suecia desde comienzos de 2022.

Según el Ministerio de Sanidad, en España no se han reportado hasta la fecha más de dos casos y la "situación en relación con el echovirus es estable". "El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad continúa vigilando este riesgo, si bien no existe una alerta al respecto. Los casos de echovirus son objeto de vigilancia en toda la Unión Europea. En España no se han detectado más casos asociados [además de los dos ya notificados] y seguimos vigilando", indican a este periódico.

Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), su portavoz Fran Franco explica a 20minutos que la situación actual es "basal" y "no se diferencia a la de otros años anteriores". Al mismo tiempo, lanza un mensaje de "calma y tranquilidad" a todas las mujeres embarazadas y pide "estar alerta en los servicios de microbiología", a los que pide un trabajo ininterrumpido durante las 24 horas de todos los días de la semana, al menos en los hospitales de referencia.

El echovirus-11 es un virus de ARN de cadena positiva que pertenece al género enterovirus. Al igual que otros enterovirus, las infecciones por E-11 se asocian con un amplio espectro de enfermedades, que van desde síntomas leves e inespecíficos hasta trastornos sistémicos como sarpullido, enfermedad febril y trastornos neurológicos graves, como meningitis, encefalitis y parálisis flácida aguda (AFP), indica la OMS.

Declaración no obligatoria

El CCAES recuerda que la infección por enterovirus distintos de la poliomielitis no es una enfermedad de declaración obligatoria en los Estados miembros, por lo que "es posible que no se hayan diagnosticado ni notificado casos adicionales de infección neonatal grave por enterovirus". Por ello, pide al personal sanitario "implementar medidas de prevención y control de infecciones de acuerdo con las recomendaciones de OMS".

El catedrático en Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, Víctor Jiménez Cid, señala a 20minutos que la mayoría de los enterovirus cursan de forma leve, como los rinovirus, que son los causantes del catarro común. Sin embargo, "algunos serotipos son ocasionalmente graves en niños muy pequeños, sobre todo en neonatos, porque nacemos con el sistema inmunitario sin madurar y hay niños muy vulnerables, en función de la inmunización pasiva por parte de la madre durante el embarazo". Lo más común es que estos raros e inhabituales casos más graves se presenten en forma de meningitis asépticas (no bacterianas) para los cuales "no hay tratamiento". Según especifican los autores del estudio de los casos en Francia, los servicios sanitarios emplearon el fármaco Pocapavir. En la población adulta general e inmunocompetente, normalmente estos virus "pasan desapercibidos con catarros muy leves", un aspecto que dificulta precisamente su trazabilidad.

El doctor Franco recuerda que la higiene de manos es fundamental para prevenir la transmisión de estos virus que se contagian a través del contacto con las secreciones, ya sean saliva, mocos o heces, por ejemplo. En el caso de transmisión vertical, las parturientas con síntomas pueden transmitirle el virus a sus bebés en el parto.

Los síntomas, si se manifiestan -en la mayoría de la población son muy leves-, van desde el dolor de garganta a la fiebre, pasando por el malestar general o dolor muscular. En los casos más graves, que normalmente afectan a la población inmunodeprimida -recién nacidos o adultos con otras patologías-, puede desarrollar una meningitis. Pero "rara vez causa cuadros graves", insiste Jiménez Cid.

"Ahora ha transcendido, pero siempre está ahí y son virus conocidos desde hace mucho tiempo", agrega el catedrático, que cita un estudio de la SEIMC de 2003 que ya detectó 65 cepas y mencionaba que tenía un "comportamiento trianual, que desaparecía y aparecía cada tres años con un pequeño brote de unas decenas de casos en toda España". Algo, en cualquier caso, que "es muy minoritario". Según los datos disponibles en el Centro Nacional de Microbiología de España, el E-11 ha estado circulando en España en 2022 y 2023, pero los datos disponibles de E-11 no indican un aumento de la incidencia o gravedad en los recién nacidos.

"No es un caso preocupante. La incidencia entra dentro de la serie histórica" en España, sostiene, al tiempo que también pide "seguir vigilando" y aplicar las medidas de precaución. Los países afectados por este brote están monitoreando los casos para poder ofrecer más información.