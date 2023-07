La Junta impulsa la instalación de cajeros automáticos en 85 localidades para luchar contra la exclusión bancaria

Con el objetivo de reducir la brecha financiera y bancaria, la Junta va a impulsar la instalación de cajeros automáticos en 85 pueblos que no cuentan actualmente con este servicio, una medida que beneficiará a más de 110.000 andaluces. El plan, que ha sido presentado este martes bajo el título 'Cajeros Automáticos para los Pueblos', contempla dos medidas de actuación que se desarrollarán de manera paralela.

Por un lado, la firma de un protocolo entre la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, las ocho diputaciones provinciales y las entidades financieras que quieran adherirse (y con las que la Junta ya ha empezado a mantener algunos contactos), con la finalidad de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales en los municipios que así lo demanden.

Por otro lado, la creación de una línea de subvenciones (cuya orden de aprobación de bases se encuentra ya en el inicio de su tramitación) para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los cajeros, destinada a aquellos municipios y entidades locales autónomas que no posean oficinas bancarias ni cajeros automáticos. Dichos gastos serán sufragados a partes iguales entre la Junta y las diputaciones.

"Se trata de que todos los andaluces reciban los mismos servicios, independientemente de su edad o lugar de residencia, pues todos tenemos derecho a acceder a unos servicios públicos esenciales y de calidad como son los bancarios", ha destacado la consejera del ramo, Carolina España.

Para España "es importante no olvidar que, sobre todo en zonas rurales, si no se encuentran los servicios públicos que facilitan la vida diaria, no sólo nos enfrentamos a la frustración de nuestros mayores, sino que el riesgo de despoblación aumenta de forma considerable".

Más medidas de la Junta para acercar a los pueblos

Esta medida se suma a otras iniciativas puestas en marcha por la Junta para evitar la despoblación y acercar los servicios básicos a sus habitantes. Algunos ejemplos de ello son la 'Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía', que persigue atraer población a las zonas más vaciadas de la región, dando a conocer a través de una herramienta digital sus virtudes y su oferta en materia de vivienda, salud o educación, entre otras cuestiones; el programa 'Andalucía Rural Conectada', más conocido como taxi rural a demanda creado por la administración andaluza para conectar a los municipios rurales de Andalucía entre ellos y facilitar así la movilidad de quienes no viven en las grandes ciudades.

Cabe recordar que según el último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, que revela que el 48,3% de los andaluces está dispuesto a vivir en un pueblo pequeño siempre y cuando estos cuenten con servicios básicos adecuados, como son los sanitarios, la educación o acceso a internet entre otros factores.