El taxi rural a demanda de la Junta sigue creciendo con 34 nuevas rutas en Andalucía

Conectar a los municipios rurales de Andalucía entre ellos y facilitar así la movilidad de quienes no viven en las grandes ciudades y no cuentan en su día a día con un servicio regular de transporte público y a precios muy asequibles. Con este objetivo reactivó la Junta en marzo de 2021 el programa Andalucía Rural Conectada, más conocido como taxi rural a demanda, una iniciativa que no ha dejado de crecer tanto en número de usuarios como de rutas.

No en vano, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda acaba de dar luz verde a 34 rutas nuevas y a las ampliación de dos ya existentes, que se pondrán en funcionamiento antes de que termine el año. Con estos, serán ya 83 los trayectos repartidos por las ocho provincias andaluzas, que atienden fundamentalmente a municipios de la comunidad de menos de 5.000 habitantes.

El programa se ideó inicialmente para resolver los problemas de movilidad obligada, es decir, por motivos asistenciales, laborales, docentes o administrativos. Pero ante el éxito que ha cosechado, la Junta decidió hace ya unos meses convertirlo en un "servicio de interés general que debe abarcar a toda la población", por lo que actualmente puede utilizarse para cualquier tipo de desplazamientos. Además, se ha abierto a todos los operadores que cuenten con una autorización de transporte público de viajeros, como taxis, VTC y microbuses.

El número de usuarios ascendió el año pasado a 14.788 –que realizaron algo más de 10.900 reservas–, lo que supone un 48,8% más que en 2021, con una media de 1.232 viajeros al mes en 2022, frente a los 828 de 2021. Unos datos que para la Consejería del ramo ponen de manifiesto la "clarísima aceptación" por parte de los viajeros.

Cabe recordar que el programa Andalucía Rural Conectada cuenta con un call center que ofrece información y reservas a través del cual los usuarios deben concretar su trayecto con 24 horas de antelación, dentro del calendario y los horarios que cada ruta tiene predeterminados.

El usuario de este servicio abona el precio que establece la Junta para los viajeros, equivalente al del transporte público regular, mientras que el resto se lo paga la Administración al operador del servicio. La nueva orden publicada en el BOJA ha actualizado también las tarifas, de forma que el precio máximo kilómetro-vehículo es de 0,68 euros el kilómetro; y la tarifa máxima kilómetro-viajero se sitúa en 0,079 euros, IVA incluido.

Las nuevas conexiones

Las 34 nuevas rutas, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se reparten provincialmente de la siguiente manera: dos en Almería; una en Cádiz; siete en Córdoba; cuatro en Granada; cinco en Huelva; seis en Jaén; tres en Málaga; y seis más en Sevilla.

En lo que a la provincia de Sevilla se refiere, los nuevos trayectos aprobados unen Guadalcanal con Alanís, San Nicolás del Puerto y Constantina; La Puebla de Cazalla con Morón y, en otra ruta, con Marchena; El Pedroso con la estación de Cantillana; La Puebla de los Infantes con Constantina; y Lora de Estepa con Estepa y Osuna.

De las dos rutas que se han ampliado, una corresponde también a la provincia de Sevilla, concretamente, la que hasta ahora conectaba El Saucejo con Osuna, que tras la remodelación se amplía a Villanueva de San Juan, Algámitas, El Saucejo y Osuna. La otra ampliación corresponde a la provincia de Málaga: Benaque (Macharaviaya)-Macharaviaya-Rincón de la Victoria.

En cuanto al resto de provincias, estos son los nuevos trayectos que ha aprobado la Junta: