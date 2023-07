Borja Sémper: "Con 160 escaños podremos gobernar sin condicionantes"

Borja Semper (Irún, 1976) volvió a la política en enero, tras un parón de tres años en los que se dedicó a la consultoría en la empresa privada. Desde que Feijóo le llamara para formar parte de su nuevo equipo, el vasco ha ido adquiriendo más y más responsabilidades. Comenzó el año como portavoz de la campaña del 28-M y entró en la dirección nacional. Después, asumió la vicesecretaría de Cultura y Sociedad Abierta y, tras ello, se ganó la confianza del líder popular, que le metió en las listas al Congreso por Madrid, que encabeza el propio Feijóo. A esto se suma que Génova ha vuelto a confiar en Sémper para llevar la portavocía de la campaña del 23-J.

En el plano personal, admite que la decisión de volver a la política le ha robado tiempo para estar con la familia y escribir, pero considera que ha tomado "la decisión adecuada". "Con lo joven que soy ¿y ya tengo que escribir unas memorias?", bromea, justo antes de reconocer que los últimos seis meses se escriben solos. En lo político, dice que su partido debe sacar más de 160 escaños si quiere gobernar solo, aunque admite que no es una opinión unánime en el partido.

Volvió hace medio año a la política y ha asumido dos campañas. ¿Qué balance hace de su decisión personal?Últimamente me lo planteo y me lo pregunto varias veces porque en lo personal no es un buen negocio. Me fui porque la política estaba en un momento en el que no me sentía útil. Y volví porque creía que podía ser útil. Más allá de las incomodidades personales, no me arrepiento de haber dado el paso porque el proyecto de Feijóo quiere cambiar la política en España que, en estos seis meses, me he dado cuenta de que es muy agresiva.