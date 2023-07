Pedro Rollán: "La mayoría de españoles quiere un presidente del Gobierno respetuoso y que no mienta"

Los 'diez mandamientos' de Alberto Núñez Feijóo y la información detallada de cómo pueden los españoles votar por correo acompañan al responsable de la campaña territorial del PP hasta la sede de 20minutos. Pedro Rollán explica que los lleva consigo desde que el presidente del Gobierno convocara las elecciones generales para el 23-J. Cuando ve la oportunidad, explica cuándo y cómo ejercer el derecho al voto por correo y explica las 10 prioridades de un posible Gobierno del PP a tres semanas para los comicios.

El vicesecretario Coordinación Autonómica y Local del PP no deja una pregunta por contestar y se explaya en sus respuestas. Sobre todo, se emplea en marcar los principales mensajes del partido. Como miembro de la dirección nacional, defiende a su presidente como un líder "respetuoso" frente a un Pedro Sánchez que "miente". Y consciente de que la fecha electoral coincide con las vacaciones de buena parte de la población, pide una alta participación. "Me preocupa que el 23-J la gente esté en la playa y vea que las encuestas dan la victoria al PP y diga que no pasa nada por no ir a votar. Si piensan eso, puede provocar que Sánchez se quede al menos cuatro años más", advierte.

¿Qué balance hace del 28-M y de los gobiernos que se han ido conformando?Ese día los españoles dijeron alto y claro que tenían deseo de cambio. Y lo siguen manteniendo para poder rematar la faena el 23-J. El balance es el que han elegido los españoles: en algunos sitios hemos tenido mayoría absoluta; donde sumamos más que toda la izquierda, reclamamos gobernar en solitario; y donde se ha votado cambio pero sin un apoyo mayoritario, hemos negociado con todas las fuerzas políticas. En más de 100 municipios el PP fue la primera fuerza, pero la suma de toda la izquierda y partidos locales nos ha impedido gobernar. El PSOE tiene más presente que nunca el Pacto del Tinell, hacer lo posible para impedir que gobierne el PP.



¿Qué pasará en Murcia y en Aragón?Los electores han manifestado que quieren un gobierno en solitario del PP y reclamamos que así sea. Parece de justicia que cuando uno gana las elecciones y suma prácticamente más que toda la izquierda, gobierne en solitario.

La mayoría de encuestas dan al PP como primera fuerza el 23-J y rozaría la absoluta con Vox. ¿Cómo plantea la política de pactos de cara a la Moncloa?Igual que en las municipales y autonómicas. Las encuestas vaticinan que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno. Si se materializan, quedará por decidir si los españoles quieren que lo sea en solitario o que haya un compañero de camino.



¿Cree que el PSOE ha conseguido colocar el mensaje del miedo a Vox?Lleva cinco años haciéndolo, repitiendo que el PP no puede pactar ni acordar con nadie. Mientras tanto, el PP ha permitido, por ejemplo, que en Vitoria y en Barcelona gobierne el PSOE sin pedir nada a cambio. Nosotros actuamos en pro del interés general y sin salirnos de nuestros principios.



¿Han renunciado a que el PSOE les apoye para evitar a Vox aunque siga gobernando con apoyos de ERC y Bildu?Sánchez está instalado en el radicalismo y hace todo lo posible para impedir el que el PP pueda gobernar, salvo que logre una absoluta. No tenemos por qué renunciar a lo que la inmensa mayoría de los españoles desea: un presidente del Gobierno respetuoso, previsible, que no señale, ni insulte ni mienta. Es necesario un gobierno sólido, fuerte y respetuoso. La única persona que tiene la verdadera capacidad de llegar a la Moncloa es Feijóo.

Ya se puede ejercer el voto por correo. ¿Cree que votarán todas las personas que lo han solicitado?Debo avisar de que quien inicie ese proceso pero no lo culmine no podrá votar el 23-J. Animo a que haya una altísima participación y defiendo la seguridad en el sistema. Y exijo al presidente que dote de medios técnicos y humanos a los trabajadores de Correos para que no se dejen la vida con el calor.



Entonces cree que quien no vote será por desconocimiento...La gente está muy movilizada. Pero me preocupa que el 23-J la gente esté en la playa y vea que las encuestas dan la victoria al PP y diga que no pasa nada por no ir a votar. Si eso lo piensan los de tres toallas más allá puede provocar que Sánchez se quede al menos cuatro años más. Merece la pena emplear alguna hora para impedir que Sánchez reedite su Gobierno.



Pedro Rollán, durante la entrevista en la sede de 20minutos. JOSÉ GONZÁLEZ

Como responsable de la campaña territorial, ¿cuáles serán los mensajes?Vamos a proponer y proponer. Y después, a relatar los desmanes y atropellos del PSOE. Será una campaña de sentimiento.



Como exconsejero de Transportes, ¿cómo solventará el PP el problema del Cercanías?En Madrid siempre ha funcionado como un reloj suizo, pero ahora montarse en Cercanías se ha convertido en una yincana. Esto es porque el PSOE maltrata sistemáticamente a Madrid. España dispone de los fondos Next Generation y no se ha hecho ni un nuevo kilómetro de la red.



Si el PP llega al Gobierno ¿ampliará las líneas?Más municipios se podrán beneficiar de la red. Convocaremos una Conferencia de Presidentes para que pongan sobre la mesa las prioridades en sus autonomías.



Como responsable de política autonómica del PP, ¿cómo plantean la relación con Cataluña?Respeto, entendimiento y las reglas del juego que establece la Constitución. Con el presidente Feijóo no se va a indultar a golpistas, pero sí a tratar de hacer ver a la sociedad catalana que no se siente española que sentirse español aporta. Y que los que han intentado instalar un nacionalismo trasnochado obedecen más a sus intereses que a los generales. Afortunadamente, cada día son menos los que tienen ese anhelo independentista. Pero el problema es que los líderes de estas formaciones políticas son las que se sientan en la misma mesa con Sánchez.

¿Qué prioridad darán a la despoblación si gobiernan?Hay que mejorar sus comunicaciones e implantar una fiscalidad específica para los que sufren más la despoblación. Hay recursos europeos y que dotar del personal necesario a los ayuntamientos. El presidente del Gobierno hablaba mucho de la despoblación, pero no ha invertido un solo euro para impedirla.



¿La gestión del agua merece una Secretaría de Estado?Eso lo determinará el presidente del Gobierno. Pero, con Secretaría o no, estará encima de su mesa. Lo más importante es que no se utilice como un arma arrojadiza como en los últimos cinco años.



El vicesecretario Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán. JOSÉ GONZÁLEZ

Hace un año contó en 20minutos que la gente empezaba a percibir que la situación económica era como en la etapa de Zapatero. ¿Se ha cumplido su pronóstico?Lamentablemente sí. Con el expresidente eran ‘los brotes verdes’ y con Sánchez es ‘vamos como una moto’. Pero sin frenos. Habla de crecimiento y no es verdad. Hemos recuperado lo que previamente habíamos perdido y, además, siendo los últimos. Y por desgracia, 13 millones de españoles están en situación de exclusión social y de vulnerabilidad. Por esa razón hay que llegar a los 22 millones de cotizantes de una jornada de trabajo plena.



Si el PP gobierna, ¿habrá un nuevo Consejo General del Poder Judicial?Lo que habrá es una justicia no politizada, que no esté monitorizada por el gobierno, en el que la Fiscalía no dependerá de Feijóo, como depende hoy de Sánchez. Con el PP no habrá puertas giratorias. Hoy la Justicia está colapsada y hay que hacer un plan de actuación para recuperarla.

"El debate de RTVE no refleja los apoyos de Sánchez porque faltan ERC y Bildu"

¿Qué le aconseja a Feijóo para su cara a cara con Sánchez?No me atrevo a ser consejero. Pero se van a ver las enormes diferencias: Feijóo tiene una hoja de ruta, se presenta con un programa para mejorar la vida de los españoles y Sánchez lleva bajo el brazo un manual de resistencia. Estoy convencido que Alberto Núñez Feijóo será el mismo y contribuirá su postura como un hombre de Estado, dispuesto a desgastarse para que no tengan que ser los españoles los que se desgasten.



Mantienen su rechazo a participar en el debate a cuatro que ha propuesto RTVE. ¿Es cuestión de miedo, como le reprocha el PSOE?Feijóo ha dado sobradas muestras de su capacidad dialéctica y de la fortaleza de sus argumentos. ¿Qué ocurre? Que Sánchez no puede pisar la calle, está de tertuliano, y Feijóo está todo el día en las plazas, calles y comercios. Ese debate a cuatro no es un debate apropiado porque falta ERC, Bildu y, quizá, PNV porque Sánchez no va a ganar las elecciones y está dispuesto a gobernar no ganando las elecciones. Feijóo ha dicho que si él no gana las elecciones no se rodearía de los perdedores.



El popular visita la redacción de 20minutos en precampaña nacional. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Ha conseguido algo Sánchez en su gira mediática?Lo que está intentando es generar el voto útil hacia el Partido Socialista, como la formación política hegemónica de la izquierda. Pero no hay dinero en el mundo para que compre la credibilidad que ha perdido a pulso durante los últimos cinco años.